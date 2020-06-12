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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1390139113921393>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:53

  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.Стало досадно за свою нацию.Ну на открытом воздухе ходите хоть без трусов. но в общественных бессовестное рыло маской прикрыть то нужно. :mrgreen:

Вообще-то, до 24 апреля, они должны были раздавать маски бесплатно всем посетителям. Кому-то хоть 1 маску дали в супермаркете?

А что с нацией не так? Нам задвигают фэйковую эпидемию. Что вы от людей хотите? В следующий раз скажут, что внеземные лучи атакуют Украину, и нужно носить в общественных местах шапочки из фольги, при этом фольга подорожает на 100 000%.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:57

  stm написав:
  st512 написав:......
Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..

С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.

Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).

У нас в "Караване" (нынче "Ашан") за масками следят очень строго. В других ТЦ и ТРЦ значительно слабее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается

Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:00

  safonovstanislav написав:
  adeges написав:мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается

Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались


я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).

я наверно так и сделаю, всех домашних на улицу, в лес, на весь день, останусь дома, пока он поставит, потом все что смогу протру антисептиком.. вообще сложная ситуация, представляю как много подобных вещей у людей зависло из-за карантина.
st512
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:18

  st512 написав:
  ЛАД написав:Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).

я наверно так и сделаю, всех домашних на улицу, в лес, на весь день, останусь дома, пока он поставит, потом все что смогу протру антисептиком.. вообще сложная ситуация, представляю как много подобных вещей у людей зависло из-за карантина.

Зависло, пока Барабашовский рынок был закрыт, и строймаги.
Но все это уже месяц работает, я, например, успел сделать определенный ремонт в квартире у арендаторов, никаких проблем.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:51

  adeges написав:
  safonovstanislav написав:
  adeges написав:мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается

Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались


я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?

Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:00

  safonovstanislav написав:
  adeges написав:
  safonovstanislav написав:Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались


я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?

Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов

Перечисленных объектов тоже не существует?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  safonovstanislav написав:
  adeges написав:
я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?

Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов

Перечисленных объектов тоже не существует?
А вы лично их видели? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:08

  Faceless написав:
juristkostya написав:
  safonovstanislav написав:Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов

Перечисленных объектов тоже не существует?
А вы лично их видели? :mrgreen:

Это вопрос времени. Вон "Мир" летал-летал, а потом любознательные австралийцы получили возможность убедиться:-)
juristkostya
 
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