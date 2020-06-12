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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:53
Кучинелли написав:
В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.Стало досадно за свою нацию.Ну на открытом воздухе ходите хоть без трусов. но в общественных бессовестное рыло маской прикрыть то нужно.
Вообще-то, до 24 апреля, они должны были раздавать маски бесплатно всем посетителям. Кому-то хоть 1 маску дали в супермаркете?
А что с нацией не так? Нам задвигают фэйковую эпидемию. Что вы от людей хотите? В следующий раз скажут, что внеземные лучи атакуют Украину, и нужно носить в общественных местах шапочки из фольги, при этом фольга подорожает на 100 000%.
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safonovstanislav
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:57
stm написав: st512 написав:
......
Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..
С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.
Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).
У нас в "Караване" (нынче "Ашан") за масками следят очень строго. В других ТЦ и ТРЦ значительно слабее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:57
adeges написав:
мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается
Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались
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safonovstanislav
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:00
safonovstanislav написав: adeges написав:
мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается
Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались
я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:06
ЛАД написав:
Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).
я наверно так и сделаю, всех домашних на улицу, в лес, на весь день, останусь дома, пока он поставит, потом все что смогу протру антисептиком.. вообще сложная ситуация, представляю как много подобных вещей у людей зависло из-за карантина.
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st512
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:18
st512 написав: ЛАД написав:
Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).
я наверно так и сделаю, всех домашних на улицу, в лес, на весь день, останусь дома, пока он поставит, потом все что смогу протру антисептиком.. вообще сложная ситуация, представляю как много подобных вещей у людей зависло из-за карантина.
Зависло, пока Барабашовский рынок был закрыт, и строймаги.
Но все это уже месяц работает, я, например, успел сделать определенный ремонт в квартире у арендаторов, никаких проблем.
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juristkostya
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:51
adeges написав: safonovstanislav написав: adeges написав:
мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается
Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались
я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?
Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов
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safonovstanislav
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:00
safonovstanislav написав: adeges написав: safonovstanislav написав:
Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались
я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?
Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов
Перечисленных объектов тоже не существует?
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juristkostya
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:02
juristkostya написав: safonovstanislav написав: adeges написав:
я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?
Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов
Перечисленных объектов тоже не существует?
А вы лично их видели?
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Faceless
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:08
Faceless написав: juristkostya написав: safonovstanislav написав:
Юнона - $1 000 000 000
Уэбб - $10 000 000 000
Мкс - $160 000 000 000
Там распил воистину космических масштабов
Перечисленных объектов тоже не существует?
А вы лично их видели?
Это вопрос времени. Вон "Мир" летал-летал, а потом любознательные австралийцы получили возможность убедиться:-)
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juristkostya
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