Додано: Суб 13 чер, 2020 13:00

safonovstanislav написав: adeges написав: мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается мой месячной давности прогноз про 1000 к 15-20 июня успешно, к сожалению, сбывается

Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались Вам и 10 000 нарисуют. Главное, чтоб виртуальная эпидемия не утихала, а деньги на борьбу успешно выделялись и осваивались



я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет? я уверен, что земля плоская - я ее круглой никогда не видел. а сколько астрономы срубили ни на что денег за последние 500 лет?

