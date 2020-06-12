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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1391139213931394>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:21

  Faceless написав:А вы лично их видели? :mrgreen:

МКС с земли видно :)
cash
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:24

  safonovstanislav написав:
  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.Стало досадно за свою нацию.Ну на открытом воздухе ходите хоть без трусов. но в общественных бессовестное рыло маской прикрыть то нужно. :mrgreen:

Вообще-то, до 24 апреля, они должны были раздавать маски бесплатно всем посетителям. Кому-то хоть 1 маску дали в супермаркете?

А что с нацией не так? Нам задвигают фэйковую эпидемию. Что вы от людей хотите? В следующий раз скажут, что внеземные лучи атакуют Украину, и нужно носить в общественных местах шапочки из фольги, при этом фольга подорожает на 100 000%.


Буду писать здесь, а то с ветки недвиги все удаляют.
В Германии все в магазинах ходят в масках, карантин держиться хотя всего 200-300 новых заболевших ежедневно на 80 млн.населения.

Выкладываю повторно свой апрельский расчет по прогнозу заболевших в Украине.
30 тыс. должно было быть к концу июня. Сегодня уже 30 тыс. То есть растем не линейно, а ускоряемся. Каждый может глянуть.

Если наберу 10 лайков, посчитаю прогноз по майским и июньским данным.
Будет +- точный прогноз до конца лета.Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

cash написав:
  Faceless написав:А вы лично их видели? :mrgreen:

МКС с земли видно :)
То все обман, проекторами светят на небесную твердь, и выдают за всякие спутники, галактики и прочее, обманывают простых людей :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:30

Хомякоид ,
Если наберу 10 лайков, посчитаю прогноз по майским и июньским данным.

Держите, лайкодрочер)))

И подскажите, пожалуйста, мы на 40/100 тыс чел ещё не вышли? Когда выйдем?

Видимо границы снова закроют
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:31

  Хомякоид написав:

Если наберу 10 лайков, посчитаю прогноз по майским и июньским данным.

Представилось: 1928 год, Булгаков Михаил Афанасьевич, раздумчиво: "Если читатель благосклонно встретит первую главу "Мастера и Маргариты" - наверное, возьмусь за вторую...."
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:35

  Hotab написав:Хомякоид ,
Если наберу 10 лайков, посчитаю прогноз по майским и июньским данным.

Держите, лайкодрочер)))

И подскажите, пожалуйста, мы на 40/100 тыс чел ещё не вышли? Когда выйдем?

Видимо границы снова закроют


Когда посчитаю, скажу когда прогнозно выйдем.
Сравнивая какой пиз-ец в Украине с масками в магазинах, и то что вижу в Германии, думаю усиления карантина и эпидемии дело времени.
В Германии без маски в магазин просто не пустят.
В Украине я так понял все положили болт.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:09

  Hotab написав:Хомякоид ,
Если наберу 10 лайков, посчитаю прогноз по майским и июньским данным.

Держите, лайкодрочер)))

И подскажите, пожалуйста, мы на 40/100 тыс чел ещё не вышли? Когда выйдем?

Видимо границы снова закроют


40 человек активных больных имеется в виду ?

Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06)

Формулка y=520,16x+22868
На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно.
Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ще раз повторюю і буду не раз це робити-карвнтином нахитали весь світ.
Загугліть як в радянські часи боролися з епідемієй, хоча це і епідемією не можливо назвати.
Чому посилаюсь на школу Радянського Союзу, тому, що вона була і є самою сильною в світі, але все хто щось знав, вже померли, а я трохи застав.
Те що пам'ятаю, це як пожежі в лісі гасити, обкопується спалах і пожежа далі не йде.
Навіщо зачинили цілий світ, це ми мабуть зрозуміємо трохи п***.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:34

  Hotab написав:.....
Видимо границы снова закроют

Вряд ли.
Скорее, их не откроют для нас другие страны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:39

  Хомякоид написав:.......
Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06)

Формулка y=520,16x+22868
На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно.
.....

Выкладываю повторно свой апрельский расчет по прогнозу заболевших в Украине.
30 тыс. должно было быть к концу июня. Сегодня уже 30 тыс. То есть растем не линейно, а ускоряемся. Каждый может глянуть.

Как-то эти высказывания противоречат друг другу.
ЛАД
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