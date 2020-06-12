МКС с земли видно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:24
Буду писать здесь, а то с ветки недвиги все удаляют.
В Германии все в магазинах ходят в масках, карантин держиться хотя всего 200-300 новых заболевших ежедневно на 80 млн.населения.
Выкладываю повторно свой апрельский расчет по прогнозу заболевших в Украине.
30 тыс. должно было быть к концу июня. Сегодня уже 30 тыс. То есть растем не линейно, а ускоряемся. Каждый может глянуть.
Если наберу 10 лайков, посчитаю прогноз по майским и июньским данным.
Будет +- точный прогноз до конца лета.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:30
Хомякоид ,
Держите, лайкодрочер)))
И подскажите, пожалуйста, мы на 40/100 тыс чел ещё не вышли? Когда выйдем?
Видимо границы снова закроют
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:31
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:35
Когда посчитаю, скажу когда прогнозно выйдем.
Сравнивая какой пиз-ец в Украине с масками в магазинах, и то что вижу в Германии, думаю усиления карантина и эпидемии дело времени.
В Германии без маски в магазин просто не пустят.
В Украине я так понял все положили болт.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:09
40 человек активных больных имеется в виду ?
Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06)
Формулка y=520,16x+22868
На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ще раз повторюю і буду не раз це робити-карвнтином нахитали весь світ.
Загугліть як в радянські часи боролися з епідемієй, хоча це і епідемією не можливо назвати.
Чому посилаюсь на школу Радянського Союзу, тому, що вона була і є самою сильною в світі, але все хто щось знав, вже померли, а я трохи застав.
Те що пам'ятаю, це як пожежі в лісі гасити, обкопується спалах і пожежа далі не йде.
Навіщо зачинили цілий світ, це ми мабуть зрозуміємо трохи п***.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:34
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:39
Как-то эти высказывания противоречат друг другу.
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