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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:40
ЛАД написав: Hotab написав:
.....
Видимо границы снова закроют
Вряд ли.
Скорее, их не откроют для нас другие страны.
Я отменно это имел ввиду.
Турагенты во всю уже продают с первого июля туры. Ага, посмотрим, кто нас пустит.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:44
ЛАД написав:
Как-то эти высказывания противоречат друг другу.
тсссс, так продолжения не будет.
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