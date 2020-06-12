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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:40
ЛАД написав: Hotab написав:
.....
Видимо границы снова закроют
Вряд ли.
Скорее, их не откроют для нас другие страны.
Я отменно это имел ввиду.
Турагенты во всю уже продают с первого июля туры. Ага, посмотрим, кто нас пустит.
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:44
ЛАД написав:
Как-то эти высказывания противоречат друг другу.
тсссс, так продолжения не будет.
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juristkostya
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:04
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.....
Видимо границы снова закроют
Вряд ли.
Скорее, их не откроют для нас другие страны.
Я отменно это имел ввиду.
Турагенты во всю уже продают с первого июля туры. Ага, посмотрим, кто нас пустит.
Мне нравится, на каких условиях продают почти даром билеты в Европу Визэйр. ЗаплатИте сейчас хоть копейки, а потом или доплАтите или подАрите эти копейки компании.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:11
ЛАД написав: Хомякоид написав:
.......
Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06) Формулка y=520,16x+22868
На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно.
.....
Выкладываю повторно свой апрельский расчет по прогнозу заболевших в Украине.
30 тыс. должно было быть к концу июня. Сегодня уже 30 тыс. То есть растем не линейно, а ускоряемся. Каждый может глянуть.
Как-то эти высказывания противоречат друг другу.
Обьясните, не понимаю.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:15
Хомякоид написав: ЛАД написав: Хомякоид написав:
.......
Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06) Формулка y=520,16x+22868
На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно.
.....
Выкладываю повторно свой апрельский расчет по прогнозу заболевших в Украине.
30 тыс. должно было быть к концу июня. Сегодня уже 30 тыс. То есть растем не линейно, а ускоряемся. Каждый может глянуть.
Как-то эти высказывания противоречат друг другу.
Обьясните, не понимаю.
Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:23
juristkostya написав:
Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же.
Ну я неправильно выразился, так как все науки на немецком или английском.
Есть формула. По ней можна сделать прогноз.
По факту имеем больше чем по прогнозу.
Как тогда сказать ? Ускоряемся ? Рост с ускорением ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:30
Trast написав:
Ще раз повторюю і буду не раз це робити-карвнтином нахитали весь світ.
Загугліть як в радянські часи боролися з епідемієй, хоча це і епідемією не можливо назвати.
Чому посилаюсь на школу Радянського Союзу, тому, що вона була і є самою сильною в світі, але все хто щось знав, вже померли, а я трохи застав.
Те що пам'ятаю, це як пожежі в лісі гасити, обкопується спалах і пожежа далі не йде.
Навіщо зачинили цілий світ, це ми мабуть зрозуміємо трохи п***.
Я ж говорю - "АТО№2" - никто не сомневается, что это трагедия, и ситуация сложная и серьёзная, - но никто не собирается её решать.
Кто-то от страха забился в бункер.
Кто-то нагнетает панику, что "корона-2 нападьот", и поэтому нужно срочно распилить 100500 миллиардов, можно даже в долг
А большинство окажется просто заложниками, и лишится многого
Вобщем, "кто в лес, кто по дрова"
Ещё "народные республики" в США тоже интересная тема. Организаторы "цветных революций" работают дома?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 13 чер, 2020 16:51
Хомякоид написав: juristkostya написав:
Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же.
Ну я неправильно выразился, так как все науки на немецком или английском.
Есть формула. По ней можна сделать прогноз.
По факту имеем больше чем по прогнозу.
Как тогда сказать ? Ускоряемся ? Рост с ускорением ?
ещё раз: ваша формула никак не может описывать рост с ускорением.
Так зачем ее указывать, если она заведомо неправильная?
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juristkostya
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:01
Вкладчик1234 написав:
Ещё "народные республики" в США тоже интересная тема. Организаторы "цветных революций" работают дома?
Социальная база революций всегда формируется "снизу".
И наивно было бы предполагать, что в штатах нет недовольных
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:14
freeze написав: st512 написав:
А теперь я понимаю, что ситуация действительно серьезная, а наша статистика просто не успевает за ситуацией, остается надеяться что вирус не такой страшный, и что большинство переболеет в легкой форме.
Если посмотреть ситуацию у нас последние дни и немного округлить, то умирает примерно 3-3,5 % человек с симптомами + положительный тест.
Где-то каждый день на примерно 600 вновь заболевших (по тестам) 20 умерших, округлённо.
Сколько тех бессимптомников понятно никто не знает, да и толку и радости от того, что в первый раз они переболели бессимптомно, если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.
Категорически с вам не согласен .
Ви начеб то , якщо не помиляюсь , сам лікар, так стверджується що навіть щеплення від одного типу грипу полегшує протікання хвороби при зараженні іншим типом вірусу грипу. Якщо імунітет справився один раз то мав би справитись і другий раз, якщо за цей вас не додались якісь обтяжливі обставини , ну не розвинулася якась інша хронічна чи гостра хвороба.
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