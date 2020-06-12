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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1391139213931394 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 232 Додано: Суб 13 чер, 2020 15:40 ЛАД написав: Hotab написав: .....

Видимо границы снова закроют .....Видимо границы снова закроют

Вряд ли.

Скорее, их не откроют для нас другие страны. Вряд ли.Скорее, их не откроют для нас другие страны.

Я отменно это имел ввиду.

Турагенты во всю уже продают с первого июля туры. Ага, посмотрим, кто нас пустит. Я отменно это имел ввиду.Турагенты во всю уже продают с первого июля туры. Ага, посмотрим, кто нас пустит. Hotab

Повідомлень: 2854 З нами з: 15.02.09 Подякував: 99 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 15:44 ЛАД написав: Как-то эти высказывания противоречат друг другу. Как-то эти высказывания противоречат друг другу. тсссс, так продолжения не будет. тсссс, так продолжения не будет. juristkostya Повідомлень: 3112 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 16:04 Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав: .....

Видимо границы снова закроют .....Видимо границы снова закроют

Вряд ли.

Скорее, их не откроют для нас другие страны. Вряд ли.Скорее, их не откроют для нас другие страны.

Я отменно это имел ввиду.

Турагенты во всю уже продают с первого июля туры. Ага, посмотрим, кто нас пустит. Я отменно это имел ввиду.Турагенты во всю уже продают с первого июля туры. Ага, посмотрим, кто нас пустит.

Мне нравится, на каких условиях продают почти даром билеты в Европу Визэйр. ЗаплатИте сейчас хоть копейки, а потом или доплАтите или подАрите эти копейки компании. Мне нравится, на каких условиях продают почти даром билеты в Европу Визэйр. ЗаплатИте сейчас хоть копейки, а потом или доплАтите или подАрите эти копейки компании. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16695 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4163 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 16:11 ЛАД написав: Хомякоид написав: .......

Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06)



Формулка y=520,16x+22868

На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно.

..... .......Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06)На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно......

Выкладываю повторно свой апрельский расчет по прогнозу заболевших в Украине.

30 тыс. должно было быть к концу июня. Сегодня уже 30 тыс. То есть растем не линейно, а ускоряемся . Каждый может глянуть.

Как-то эти высказывания противоречат друг другу. Как-то эти высказывания противоречат друг другу.



Обьясните, не понимаю. Обьясните, не понимаю. В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 848 З нами з: 19.09.14 Подякував: 1217 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 16:15 Хомякоид написав: ЛАД написав: Хомякоид написав: .......

Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06)



Формулка y=520,16x+22868

На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно.

..... .......Зделал прогноз по данным 15 последних дней (30.05 - 13.06)На первое сентября будет кумулятивно 71 762 человека заболевших прогнозно......

Выкладываю повторно свой апрельский расчет по прогнозу заболевших в Украине.

30 тыс. должно было быть к концу июня. Сегодня уже 30 тыс. То есть растем не линейно, а ускоряемся . Каждый может глянуть.

Как-то эти высказывания противоречат друг другу. Как-то эти высказывания противоречат друг другу.



Обьясните, не понимаю. Обьясните, не понимаю.

Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же. Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же. juristkostya Повідомлень: 3112 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 16:23 juristkostya написав: Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же. Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же.



Ну я неправильно выразился, так как все науки на немецком или английском.

Есть формула. По ней можна сделать прогноз.

По факту имеем больше чем по прогнозу.

Как тогда сказать ? Ускоряемся ? Рост с ускорением ? Ну я неправильно выразился, так как все науки на немецком или английском.Есть формула. По ней можна сделать прогноз.По факту имеем больше чем по прогнозу.Как тогда сказать ? Ускоряемся ? Рост с ускорением ? В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 848 З нами з: 19.09.14 Подякував: 1217 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 16:30 Trast написав: Ще раз повторюю і буду не раз це робити-карвнтином нахитали весь світ.

Загугліть як в радянські часи боролися з епідемієй, хоча це і епідемією не можливо назвати.

Чому посилаюсь на школу Радянського Союзу, тому, що вона була і є самою сильною в світі, але все хто щось знав, вже померли, а я трохи застав.

Те що пам'ятаю, це як пожежі в лісі гасити, обкопується спалах і пожежа далі не йде.

Навіщо зачинили цілий світ, це ми мабуть зрозуміємо трохи п***. Ще раз повторюю і буду не раз це робити-карвнтином нахитали весь світ.Загугліть як в радянські часи боролися з епідемієй, хоча це і епідемією не можливо назвати.Чому посилаюсь на школу Радянського Союзу, тому, що вона була і є самою сильною в світі, але все хто щось знав, вже померли, а я трохи застав.Те що пам'ятаю, це як пожежі в лісі гасити, обкопується спалах і пожежа далі не йде.Навіщо зачинили цілий світ, це ми мабуть зрозуміємо трохи п***.

Я ж говорю - "АТО№2" - никто не сомневается, что это трагедия, и ситуация сложная и серьёзная, - но никто не собирается её решать.

Кто-то от страха забился в бункер.

Кто-то нагнетает панику, что "корона-2 нападьот", и поэтому нужно срочно распилить 100500 миллиардов, можно даже в долг

А большинство окажется просто заложниками, и лишится многого



Вобщем, "кто в лес, кто по дрова"



Ещё "народные республики" в США тоже интересная тема. Организаторы "цветных революций" работают дома? Я ж говорю - "АТО№2" - никто не сомневается, что это трагедия, и ситуация сложная и серьёзная, - но никто не собирается её решать.Кто-то от страха забился в бункер.Кто-то нагнетает панику, что "корона-2 нападьот", и поэтому нужно срочно распилить 100500 миллиардов, можно даже в долгА большинство окажется просто заложниками, и лишится многогоВобщем, "кто в лес, кто по дрова"Ещё "народные республики" в США тоже интересная тема. Организаторы "цветных революций" работают дома? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11610 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6877 раз. Подякували: 3089 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 16:51 Хомякоид написав: juristkostya написав: Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же. Росту с ускорением должна соответствовать формула, где коэффициент должен возводиться в степень более единицы, очевидно же.



Ну я неправильно выразился, так как все науки на немецком или английском.

Есть формула. По ней можна сделать прогноз.

По факту имеем больше чем по прогнозу.

Как тогда сказать ? Ускоряемся ? Рост с ускорением ? Ну я неправильно выразился, так как все науки на немецком или английском.Есть формула. По ней можна сделать прогноз.По факту имеем больше чем по прогнозу.Как тогда сказать ? Ускоряемся ? Рост с ускорением ? ещё раз: ваша формула никак не может описывать рост с ускорением.

Так зачем ее указывать, если она заведомо неправильная? ещё раз: ваша формула никак не может описывать рост с ускорением.Так зачем ее указывать, если она заведомо неправильная? juristkostya Повідомлень: 3112 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 17:01 Вкладчик1234 написав: Ещё "народные республики" в США тоже интересная тема. Организаторы "цветных революций" работают дома? Ещё "народные республики" в США тоже интересная тема. Организаторы "цветных революций" работают дома?

Социальная база революций всегда формируется "снизу".

И наивно было бы предполагать, что в штатах нет недовольных Социальная база революций всегда формируется "снизу".И наивно было бы предполагать, что в штатах нет недовольных juristkostya Повідомлень: 3112 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2020 17:14 freeze написав: st512 написав: А теперь я понимаю, что ситуация действительно серьезная, а наша статистика просто не успевает за ситуацией, остается надеяться что вирус не такой страшный, и что большинство переболеет в легкой форме. А теперь я понимаю, что ситуация действительно серьезная, а наша статистика просто не успевает за ситуацией, остается надеяться что вирус не такой страшный, и что большинство переболеет в легкой форме.



Если посмотреть ситуацию у нас последние дни и немного округлить, то умирает примерно 3-3,5 % человек с симптомами + положительный тест.

Где-то каждый день на примерно 600 вновь заболевших (по тестам) 20 умерших, округлённо.

Сколько тех бессимптомников понятно никто не знает, да и толку и радости от того, что в первый раз они переболели бессимптомно, если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами. Если посмотреть ситуацию у нас последние дни и немного округлить, то умирает примерно 3-3,5 % человек с симптомами + положительный тест.Где-то каждый день на примерно 600 вновь заболевших (по тестам) 20 умерших, округлённо.Сколько тех бессимптомников понятно никто не знает, да и толку и радости от того, что в первый раз они переболели бессимптомно, если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.

Категорически с вам не согласен .

Ви начеб то , якщо не помиляюсь , сам лікар, так стверджується що навіть щеплення від одного типу грипу полегшує протікання хвороби при зараженні іншим типом вірусу грипу. Якщо імунітет справився один раз то мав би справитись і другий раз, якщо за цей вас не додались якісь обтяжливі обставини , ну не розвинулася якась інша хронічна чи гостра хвороба. Категорически с вам не согласен .Ви начеб то , якщо не помиляюсь , сам лікар, так стверджується що навіть щеплення від одного типу грипу полегшує протікання хвороби при зараженні іншим типом вірусу грипу. Якщо імунітет справився один раз то мав би справитись і другий раз, якщо за цей вас не додались якісь обтяжливі обставини , ну не розвинулася якась інша хронічна чи гостра хвороба. yama Повідомлень: 2349 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4348 раз. Подякували: 466 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1391139213931394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Weltbuerger Суб 13 чер, 2020 14:50