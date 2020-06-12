Trast написав:Ще раз повторюю і буду не раз це робити-карвнтином нахитали весь світ. Загугліть як в радянські часи боролися з епідемієй, хоча це і епідемією не можливо назвати. Чому посилаюсь на школу Радянського Союзу, тому, що вона була і є самою сильною в світі, але все хто щось знав, вже померли, а я трохи застав. Те що пам'ятаю, це як пожежі в лісі гасити, обкопується спалах і пожежа далі не йде. Навіщо зачинили цілий світ, це ми мабуть зрозуміємо трохи ***.
Не спорю, эпидемиология в Союзе была сильная. И, действительно, наверное, сильнейшая в мире. Но сегодня ситуация сильно отличается. Не буду говорить об отличиях заболеваний. Главное отличие в значительно выросшей подвижности населения почти во всем мире. Во всяком случае, в более-менее развитых странах. В Союзе под 100% не ездили по заграницам и, думаю, очень высокий % крайне редко выезжал вообще с постоянного места жительства. Сегодня было не очень понятно, где именно пожар и что обкапывать. Разве что Китай в самом начале. И то сомнительно.
Хомякоид Вы даёте формулу линейного роста. И пишете, что рост нелинейный, с ускорением. Приведенный Вами график подтверждает это. Следовательно, для прогноза (на сегодня) должна использоваться не линейная функция. Для аппроксимации приведенной Вами кривой следует попробовать использовать степенную функцию (х в степени n, где n>1) или экспоненту.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 13 чер, 2020 17:38, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Да и вообще, если иммунитет к ковиду действительно не сохраняется надолго, сильно сомневаюсь, что, у того, у кого был первый раз в легкой форме, во второй или третий раз всё пройдёт как-то иначе.
А вот это мы и узнаем, максимум через год будет точный ответ. Но тоже очевидно, кто переболел в средней форме с воспалением лёгких, а таких миллионы уже, в следующий раз переболеет тяжелее.
Почему ? Ссьілки на авторитетньіе источники, и прочиее приветствуеться. Почему вообще во втрой раз заболеет? Может чисто по теории рулетки и не заболеет вообще , а может и без воспаления легких так как организм в момент зараженньія будет в лучшей форма и в большей готовности ну тупо будет хватать всех витаминов микроелементов и так далееедалее что бьі сработал местньій имунитет лучше чем в прошльій раз когда человек допустим переохладился , ведь для зараженния нужно 3 факта вместе 1) верньій путь заражения попадание випуск куда надо 2) временное местное ослабление местного Или общего имунитета (Или вместе обоих) 3) достаточное количество вируса .....
На сайті авіакомпанії Міжнародні авіалінії України припинили продаж квитків аж до 1 серпня 2020 року. Ще до вчора в системі бронювання авіакомпанії були доступні квитки на рейси з 1 липня.
З продажу зникли авіаквитки на всі міжнародні рейси, окрім Лондона. Також до серпня відкладено більшість внутрішніх рейсів, відновлення яких планувалося з 15 червня, – повідомляє Lowcostavia.com.ua ...... Водночас, авіакомпанія МАУ продовжить виконувати спеціальні рейси для повернення українців додому. У червні заплановані рейси з Бангкоку, Нью-Йорку, Маямі та Дубай.
Hotab написав:Почему вы считаете ,что все последующие случаи заболевания не будут легче? Например с малярой происходит,как я говорю. А местные, кто несколько раз болел, вообще как насморк ее переносят.
Диалог начался с моей ссылки на медика-иммунолога, что иммунитет на коронавирус Ковид-19 будет вероятно сохраняться полгода-год. Это предположение обосновывается тем, что антитела на старые виды коронавируса определяются в организме этот период времени.
Предположение выглядит логичным, но как на самом деле будет посмотрим конечно.
Если антител нет, то опять и по кругу. Возможно с малярией более долговременный иммунитет образуется, на корь, оспу и краснуху вообще, если не ошибаюсь, пожизненный иммунитет за редким исключением.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав: Почему вообще во втрой раз заболеет? Может чисто по теории рулетки и не заболеет вообще , а может и без воспаления легких так как организм в момент зараженньія будет в лучшей форма и в большей готовности ну тупо будет хватать всех витаминов микроелементов и так далееедалее что бьі сработал местньій имунитет лучше чем в прошльій раз когда человек допустим переохладился , ведь для зараженния нужно 3 факта вместе 1) верньій путь заражения попадание випуск куда надо 2) временное местное ослабление местного Или общего имунитета (Или вместе обоих) 3) достаточное количество вируса .....
На коронавирусы и вообще подавляющее большинство вирусов, вызывающих ОРЗ, не образуется многолетний иммунитет, поэтому, если человек не будет прививаться, то он несомненно еще не раз столкнется в жизни с коронавирусом. А так Вы все верно расписали, один раз человек встретил организм в идеальной форме, в другой раз встретит ослабленный, через несколько лет, года здоровья не прибавляют. Да, рулетка, ничто не мешает заболеть человеку одновременно гриппом и коронавирусом, в таком варианте вообще все сложно для оптимизма.
А если человек в анамнезе переболел воспалением легких, то любой следующее воспаление легких по любому поводу, хоть опять коронавирус, хоть бактериальное, всегда протекает сложнее. Поэтому даже те, кто переболел сейчас коронавирусом со стадией воспаления легких, рано радуются, это аукнется рано или поздно, остались спайки, рубцы, какая то часть легких становится менее функциональной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В США врачи пересадили легкие пациентке, переболевшей COVID-19. Группа врачей из Чикаго провела успешную операцию 20-летней девушке, которая переболела коронавирусом. До хирургического вмешательства она шесть недель была подключена к аппаратам искусственного дыхания. Ее прооперировали, как только тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Впервые такую операцию провели в марте в Китае, а в мае австрийские хирурги сделали пересадку 45-летней женщине.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.