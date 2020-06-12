Додано: Суб 13 чер, 2020 18:43

yama написав: Почему вообще во втрой раз заболеет? Может чисто по теории рулетки и не заболеет вообще , а может и без воспаления легких так как организм в момент зараженньія будет в лучшей форма и в большей готовности ну тупо будет хватать всех витаминов микроелементов и так далееедалее что бьі сработал местньій имунитет лучше чем в прошльій раз когда человек допустим переохладился , ведь для зараженния нужно 3 факта вместе

1) верньій путь заражения попадание випуск куда надо

2) временное местное ослабление местного Или общего имунитета (Или вместе обоих) 3) достаточное количество вируса .....

На коронавирусы и вообще подавляющее большинство вирусов, вызывающих ОРЗ, не образуется многолетний иммунитет, поэтому, если человек не будет прививаться, то он несомненно еще не раз столкнется в жизни с коронавирусом.А так Вы все верно расписали, один раз человек встретил организм в идеальной форме, в другой раз встретит ослабленный, через несколько лет, года здоровья не прибавляют.Да, рулетка, ничто не мешает заболеть человеку одновременно гриппом и коронавирусом, в таком варианте вообще все сложно для оптимизма.А если человек в анамнезе переболел воспалением легких, то любой следующее воспаление легких по любому поводу, хоть опять коронавирус, хоть бактериальное, всегда протекает сложнее. Поэтому даже те, кто переболел сейчас коронавирусом со стадией воспаления легких, рано радуются, это аукнется рано или поздно, остались спайки, рубцы, какая то часть легких становится менее функциональной.