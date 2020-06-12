Кто напишет лучший сатирический ответ ?
почему во время чудо карантина не исчез вирус .
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:16
Кто напишет лучший сатирический ответ ?
почему во время чудо карантина не исчез вирус .
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:27
moldashavanin ,
Скоро. Локально. И потом я скажу "накаркал")))
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сейчас как говорится накаркаете
В понедельник как раз в Офисе президента будет совещание по карантину.
Единственная радость, что будут бить по областям, и Одессу кажется пронесет, у нас за вчера + 2 заболевших, как в лучших домах ЛондОна и Парижа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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