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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:16
Кто напишет лучший сатирический ответ ?
почему во время чудо карантина не исчез вирус .
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
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moldashavanin
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:27
moldashavanin
,
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
Скоро. Локально. И потом я скажу "накаркал")))
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:27
moldashavanin написав:почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
Сейчас как говорится накаркаете
В понедельник как раз в Офисе президента будет совещание по карантину.
Единственная радость, что будут бить по областям, и Одессу кажется пронесет, у нас за вчера + 2 заболевших, как в лучших домах ЛондОна и Парижа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:34
freeze написав:
moldashavanin написав:почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
Сейчас как говорится накаркаете
В понедельник как раз в Офисе президента будет совещание по карантину.
Единственная радость, что будут бить по областям, и Одессу кажется пронесет, у нас за вчера + 2 заболевших, как в лучших домах ЛондОна и Парижа.
почему никто не ставит под сомнения этот безумный карантин ?
что он дал ? вирус куда-то пропал ?
что даст ужесточение мер ? пук в воздух !
и во всем винят простых Людей .
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moldashavanin
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:53
ЛАД написав: stm написав: st512 написав:
......
Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..
С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.
Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).
У нас в "Караване" (нынче "Ашан") за масками следят очень строго. В других ТЦ и ТРЦ значительно слабее.
В "Ашане" на Позняках охранник всем говорит надеть маску, надевают, а потом через 5 шагов некоторые пи....сы снимают и лазят с голой мордой по магазину.Еще и подходят вплотную.
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Tat_888
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:00
moldashavanin написав: freeze написав:
moldashavanin написав:почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
Сейчас как говорится накаркаете
В понедельник как раз в Офисе президента будет совещание по карантину.
Единственная радость, что будут бить по областям, и Одессу кажется пронесет, у нас за вчера + 2 заболевших, как в лучших домах ЛондОна и Парижа.
почему никто не ставит под сомнения этот безумный карантин ?
что он дал ? вирус куда-то пропал ?
что даст ужесточение мер ? пук в воздух !
и во всем винят простых Людей .
Вы в принципе готовы к ситуации, например как была в Бергамо?
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:02
Tat_888 Это из серии, когда люди надевают маску для входа в маршрутку, и как только садятся, снимают ее.
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sergiylfc
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:04
moldashavanin Ответ не сатирический у меня, но просто государству не выгодно снова ужесточать карантин на национальном уровне в экономическом плане, и плюс, понимают, что люди уже сидеть дома не будут.
Максимум, как мне кажется, будут на областных уровнях местные власти принимать решения касательно ужесточения или послабления карантина.
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sergiylfc
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:24
sergiylfc написав:moldashavanin
Ответ не сатирический у меня, но просто государству не выгодно снова ужесточать карантин на национальном уровне в экономическом плане
, и плюс, понимают, что люди уже сидеть дома не будут.
Максимум, как мне кажется, будут на областных уровнях местные власти принимать решения касательно ужесточения или послабления карантина.
Соглашусь, что это главная причина, поскольку на повестке дня остро стоит секвестр бюджета, а карантин - очень дорогое удовольствие. Да и зачем злить людей перед выборами
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fler
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:28
sergiylfc написав:moldashavanin
Ответ не сатирический у меня, но просто государству не выгодно снова ужесточать карантин на национальном уровне в экономическом плане, и плюс, понимают, что люди уже сидеть дома не будут.
Максимум, как мне кажется, будут на областных уровнях местные власти принимать решения касательно ужесточения или послабления карантина.
Чего ??? не выгодно ????
а раньше было выгодно или как люди должны были выживать это кого-то волновало ?
а как же социальная фигня - сидите дома ! спасайте жизни !!
человеческие жизни важнее за экономику !
все забыли
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moldashavanin
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