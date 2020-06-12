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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1394139513961397>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:16

Кто напишет лучший сатирический ответ ?
почему во время чудо карантина не исчез вирус .
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:27

moldashavanin ,
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?

Скоро. Локально. И потом я скажу "накаркал")))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?


Сейчас как говорится накаркаете
В понедельник как раз в Офисе президента будет совещание по карантину.
Единственная радость, что будут бить по областям, и Одессу кажется пронесет, у нас за вчера + 2 заболевших, как в лучших домах ЛондОна и Парижа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:34

  freeze написав:
moldashavanin написав:почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?


Сейчас как говорится накаркаете
В понедельник как раз в Офисе президента будет совещание по карантину.
Единственная радость, что будут бить по областям, и Одессу кажется пронесет, у нас за вчера + 2 заболевших, как в лучших домах ЛондОна и Парижа.


почему никто не ставит под сомнения этот безумный карантин ?
что он дал ? вирус куда-то пропал ?
что даст ужесточение мер ? пук в воздух !
и во всем винят простых Людей .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:53

  ЛАД написав:
  stm написав:
  st512 написав:......
Мне предстоит в ближайщее время сходить к стоматологу, в парикмахерскую всей семьей, и установить кондиционер. И если первые два еще кое как решаемо, то вот как заставить установщика кондиционера одеть маску, ну или хотябы меньше разговаривать я не представляю..

С порога дать установщику маску, обычную. Самое неприятное у вас - это стоматолог и тут ничего не поделаешь.

Проще открыть нараспашку все окна, при возможности, устроить сквозняк (это при установке кондиционера).

У нас в "Караване" (нынче "Ашан") за масками следят очень строго. В других ТЦ и ТРЦ значительно слабее.

В "Ашане" на Позняках охранник всем говорит надеть маску, надевают, а потом через 5 шагов некоторые пи....сы снимают и лазят с голой мордой по магазину.Еще и подходят вплотную.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:00

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
moldashavanin написав:почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?


Сейчас как говорится накаркаете
В понедельник как раз в Офисе президента будет совещание по карантину.
Единственная радость, что будут бить по областям, и Одессу кажется пронесет, у нас за вчера + 2 заболевших, как в лучших домах ЛондОна и Парижа.


почему никто не ставит под сомнения этот безумный карантин ?
что он дал ? вирус куда-то пропал ?
что даст ужесточение мер ? пук в воздух !
и во всем винят простых Людей .

Вы в принципе готовы к ситуации, например как была в Бергамо?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:02

Tat_888 Это из серии, когда люди надевают маску для входа в маршрутку, и как только садятся, снимают ее.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:04

moldashavanin Ответ не сатирический у меня, но просто государству не выгодно снова ужесточать карантин на национальном уровне в экономическом плане, и плюс, понимают, что люди уже сидеть дома не будут.

Максимум, как мне кажется, будут на областных уровнях местные власти принимать решения касательно ужесточения или послабления карантина.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:24

  sergiylfc написав:moldashavanin Ответ не сатирический у меня, но просто государству не выгодно снова ужесточать карантин на национальном уровне в экономическом плане, и плюс, понимают, что люди уже сидеть дома не будут.

Максимум, как мне кажется, будут на областных уровнях местные власти принимать решения касательно ужесточения или послабления карантина.

Соглашусь, что это главная причина, поскольку на повестке дня остро стоит секвестр бюджета, а карантин - очень дорогое удовольствие. Да и зачем злить людей перед выборами :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:28

  sergiylfc написав:moldashavanin Ответ не сатирический у меня, но просто государству не выгодно снова ужесточать карантин на национальном уровне в экономическом плане, и плюс, понимают, что люди уже сидеть дома не будут.

Максимум, как мне кажется, будут на областных уровнях местные власти принимать решения касательно ужесточения или послабления карантина.


Чего ??? не выгодно ????
а раньше было выгодно или как люди должны были выживать это кого-то волновало ?
а как же социальная фигня - сидите дома ! спасайте жизни !!
человеческие жизни важнее за экономику !
все забыли
moldashavanin
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