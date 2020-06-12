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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1394139513961397

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 232
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:32

fler ,
Да и зачем злить людей перед выборами :roll:

Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:36

  Hotab написав:fler ,
Да и зачем злить людей перед выборами :roll:

Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".


Вы мой Герой !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:39

  Hotab написав:fler ,
Да и зачем злить людей перед выборами :roll:

Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".


Мучает такой вопрос - почему свернули всю социальную рекламу ?
во время роста нужно кричать про все социальное - берегите и сидите дома
moldashavanin
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