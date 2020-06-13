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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:32
fler
,
Да и зачем злить людей перед выборами
Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:36
Hotab написав:fler
,
Да и зачем злить людей перед выборами
Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".
Вы мой Герой !
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moldashavanin
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:39
Hotab написав:fler
,
Да и зачем злить людей перед выборами
Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".
Мучает такой вопрос - почему свернули всю социальную рекламу ?
во время роста нужно кричать про все социальное - берегите и сидите дома
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moldashavanin
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Додано: Суб 13 чер, 2020 22:04
moldashavanin написав:
а как же социальная фигня - сидите дома ! спасайте жизни !!
человеческие жизни важнее за экономику !
все забыли
Я не забыл, просто ответил на вопрос. Так-то понимаю важность.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 00:29
moldashavanin написав:
Кто напишет лучший сатирический ответ ?
почему во время чудо карантина не исчез вирус .
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?
Мы очень проигрываем чувству юмора ближайшим соседям РФ и РБ
Кстати, кому там нехватало статистики:
Cases which had an outcome: 4,446,971
Recovered / Discharged: 4,016,159 (90%)
Deaths: 430,812 (10%)
После нахождения хоть какого-то из лекарств и тотального тестирования в США и Европе выходим на 10% смертность, а вот поначалу было 22%.
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stm
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