moldashavanin написав: Кто напишет лучший сатирический ответ ?

почему во время чудо карантина не исчез вирус .

Мы очень проигрываем чувству юмора ближайшим соседям РФ и РБКстати, кому там нехватало статистики:Cases which had an outcome: 4,446,971Recovered / Discharged: 4,016,159 (90%)Deaths: 430,812 (10%)После нахождения хоть какого-то из лекарств и тотального тестирования в США и Европе выходим на 10% смертность, а вот поначалу было 22%.