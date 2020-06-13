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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1394139513961397

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:32

fler ,
Да и зачем злить людей перед выборами :roll:

Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:36

  Hotab написав:fler ,
Да и зачем злить людей перед выборами :roll:

Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".


Вы мой Герой !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:39

  Hotab написав:fler ,
Да и зачем злить людей перед выборами :roll:

Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".


Мучает такой вопрос - почему свернули всю социальную рекламу ?
во время роста нужно кричать про все социальное - берегите и сидите дома
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:а как же социальная фигня - сидите дома ! спасайте жизни !!
человеческие жизни важнее за экономику !
все забыли

Я не забыл, просто ответил на вопрос. Так-то понимаю важность.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 00:29

  moldashavanin написав:Кто напишет лучший сатирический ответ ?
почему во время чудо карантина не исчез вирус .
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?

Мы очень проигрываем чувству юмора ближайшим соседям РФ и РБ ;)
Кстати, кому там нехватало статистики:
Cases which had an outcome: 4,446,971
Recovered / Discharged: 4,016,159 (90%)
Deaths: 430,812 (10%)

После нахождения хоть какого-то из лекарств и тотального тестирования в США и Европе выходим на 10% смертность, а вот поначалу было 22%.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 01:42

  Hotab написав:fler ,
Да и зачем злить людей перед выборами :roll:

Ну так у них непростой выбор. Экономика уже в заднице. Спад. А если на фоне отсутствия любого карантина начнется ещё и падеж людей, как напрмер в Италии, сразу будет вопрос: "так зачем был первый карантин, если и экономику угробили,и смертей масса все равно".

Всё верно.
С одним замечанием - не у них, а у нас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 02:56

Иногда вспоминается:
- Ведь мы свернуть готовы горы
Лишь бы не делать ни хрена.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 07:18

  ЛАД написав:Хомякоид
Вы даёте формулу линейного роста. И пишете, что рост нелинейный, с ускорением. Приведенный Вами график подтверждает это. Следовательно, для прогноза (на сегодня) должна использоваться не линейная функция. Для аппроксимации приведенной Вами кривой следует попробовать использовать степенную функцию (х в степени n, где n>1) или экспоненту.


Сгласен, нелинейная функция тут будет более точная в прогнозе.
Как-то пересчитаю.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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