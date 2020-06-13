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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1395139613971398

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:56

Соскучились? :)

Часть Пекина на карантине. Введено чрезвычайное положение. На одном из рынков 45 работников из 500 протестированых - заражены короной .

https://www.npr.org/sections/coronaviru ... irus-cases
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:22

Это все понятно. У нас сейчас более 16 тысяч активных. Это уже есть 40/100 тыс населения??
Сколько у нас официально пипла?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:37

Вимираємо...

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