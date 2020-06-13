Часть Пекина на карантине. Введено чрезвычайное положение. На одном из рынков 45 работников из 500 протестированых - заражены короной .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:56
Соскучились?
Часть Пекина на карантине. Введено чрезвычайное положение. На одном из рынков 45 работников из 500 протестированых - заражены короной .
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:22
Это все понятно. У нас сейчас более 16 тысяч активных. Это уже есть 40/100 тыс населения??
Сколько у нас официально пипла?)
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:37
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