Часть Пекина на карантине. Введено чрезвычайное положение. На одном из рынков 45 работников из 500 протестированых - заражены короной .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:56
Соскучились?
Часть Пекина на карантине. Введено чрезвычайное положение. На одном из рынков 45 работников из 500 протестированых - заражены короной .
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:22
Это все понятно. У нас сейчас более 16 тысяч активных. Это уже есть 40/100 тыс населения??
Сколько у нас официально пипла?)
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:37
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:29
greenozon
Достаточно сомнительная цифра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:33
ЛАД , так сколько на самом деле не так важно. Важно, сколько считают нас есть. 40 больных - это красная черта. Мы перешли ее или нет?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 чер, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:33
П.freeze не лікар.
Вакцина вже є.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 14 чер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:39
1. Никто точно не знает сколько в Украине украинцев
2. Никто не знает, какая реальная статистика по короне, т.к. тестирование проводится либо самоназванной "ылите", либо в безнадёжных случаях
3. Статистику можно нарисовать любую, в зависимости от текущей конъюнктуры. Например:
3.1. меньше тестирования (причину можно любую)
3.2. меньше больных
3.3. перемога над короной
Или наоборот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:40
Куй бабло пока горячо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:48
Это иллюзия, что у нас можно нарисовать любую статистику. Надо чтобы во всех областях в отделах Минздрава сидели одни патриоты партии Слуга народа, которые скрытно о чём-то между собой договорились.
Это выглядит мало правдоподобно, достаточно одному сотруднику минздрава, даже на уровне области, имеющему доступ до статистики, или центров, где делают тесты, сверить фактические данные с публикуемые в режиме реального времени минздравом и обнаружить разночтения, и просто даже анонимно слить данные о подлоге.
Но этого никем не сделано на данный момент за третий месяц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:01
1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать"
2. "Подлог" можно и не делать. А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"?
Пусть сначала кто-то "разоблачит" хотя бы реальное количество украинцев в Украине.
А потом можно браться за "разрез по группам"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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