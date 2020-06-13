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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1396139713981399>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:56

Соскучились? :)

Часть Пекина на карантине. Введено чрезвычайное положение. На одном из рынков 45 работников из 500 протестированых - заражены короной .

https://www.npr.org/sections/coronaviru ... irus-cases
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:22

Это все понятно. У нас сейчас более 16 тысяч активных. Это уже есть 40/100 тыс населения??
Сколько у нас официально пипла?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:37

Вимираємо...

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:29

greenozon
Достаточно сомнительная цифра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:33

ЛАД , так сколько на самом деле не так важно. Важно, сколько считают нас есть. 40 больных - это красная черта. Мы перешли ее или нет?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 чер, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:33

  yama написав:
  freeze написав:Если посмотреть ситуацию у нас последние дни и немного округлить, то умирает примерно 3-3,5 % человек с симптомами + положительный тест.
Где-то каждый день на примерно 600 вновь заболевших (по тестам) 20 умерших, округлённо.
Сколько тех бессимптомников понятно никто не знает, да и толку и радости от того, что в первый раз они переболели бессимптомно, если иммунитет будет на полгода-год, второй раз человеку может не повезти, в игре в рулетку с процентами.

Категорически с вам не согласен .
Ви начеб то , якщо не помиляюсь , сам лікар, так стверджується що навіть щеплення від одного типу грипу полегшує протікання хвороби при зараженні іншим типом вірусу грипу. Якщо імунітет справився один раз то мав би справитись і другий раз, якщо за цей час не додались якісь обтяжливі обставини , тобто не розвинулася якась інша хронічна чи гостра хвороба.


П.freeze не лікар.
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробувань
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 14 чер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:39

  Hotab написав:ЛАД , так сколько на самом деле не так важно. Важно, сколько считают нас есть. 40 больных - это красная черта. Мы перешли ее или нет?

1. Никто точно не знает сколько в Украине украинцев
2. Никто не знает, какая реальная статистика по короне, т.к. тестирование проводится либо самоназванной "ылите", либо в безнадёжных случаях
3. Статистику можно нарисовать любую, в зависимости от текущей конъюнктуры. Например:
3.1. меньше тестирования (причину можно любую)
3.2. меньше больных
3.3. перемога над короной :)
Или наоборот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:40

  Ой+ написав:П.freeze не лікар.
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробувань

Куй бабло пока горячо :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:48

  Вкладчик1234 написав:3. Статистику можно нарисовать любую, в зависимости от текущей конъюнктуры. Например:
3.1. меньше тестирования (причину можно любую)
3.2. меньше больных
3.3. перемога над короной
Или наоборот


Это иллюзия, что у нас можно нарисовать любую статистику. Надо чтобы во всех областях в отделах Минздрава сидели одни патриоты партии Слуга народа, которые скрытно о чём-то между собой договорились.
Это выглядит мало правдоподобно, достаточно одному сотруднику минздрава, даже на уровне области, имеющему доступ до статистики, или центров, где делают тесты, сверить фактические данные с публикуемые в режиме реального времени минздравом и обнаружить разночтения, и просто даже анонимно слить данные о подлоге.
Но этого никем не сделано на данный момент за третий месяц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:01

  freeze написав:Это выглядит мало правдоподобно, достаточно одному сотруднику минздрава, даже на уровне области, имеющему доступ до статистики, или центров, где делают тесты, сверить фактические данные с публикуемые в режиме реального времени минздравом и обнаружить разночтения, и просто даже анонимно слить данные о подлоге.
Но этого никем не сделано на данный момент за третий месяц.

1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать"
2. "Подлог" можно и не делать. А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"?

Пусть сначала кто-то "разоблачит" хотя бы реальное количество украинцев в Украине.
А потом можно браться за "разрез по группам"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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