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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1396139713981399

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:09

  Вкладчик1234 написав:1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать"


От того что увеличится время ожидания, сами результаты теста всё-равно никуда не денутся, будет чуть дольше на несколько дней, принципиально картину не поменяет.
Команду - Затянуть время - кто-то кому-то должен дать, и так по цепочке до низов. В этой цепочке обязательно будет крот )))

  Вкладчик1234 написав:А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"?

Про поборы знают все, тут ничего не разоблачишь. Слово разоблачение подразумевает Новость.
А кому надо ? Думаете у Слуг народа мало врагов ))) Да и необязательно врагов Слуг. Подсидеть начальника-обманщика, думаю, есть множество желающих. Тем более обвинение в подтасовке была бы сейчас Брейк Ньюс и неминуемо привело бы к последствиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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