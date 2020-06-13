Вкладчик1234 написав:1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать"
От того что увеличится время ожидания, сами результаты теста всё-равно никуда не денутся, будет чуть дольше на несколько дней, принципиально картину не поменяет. Команду - Затянуть время - кто-то кому-то должен дать, и так по цепочке до низов. В этой цепочке обязательно будет крот )))
Вкладчик1234 написав:А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"?
Про поборы знают все, тут ничего не разоблачишь. Слово разоблачение подразумевает Новость. А кому надо ? Думаете у Слуг народа мало врагов ))) Да и необязательно врагов Слуг. Подсидеть начальника-обманщика, думаю, есть множество желающих. Тем более обвинение в подтасовке была бы сейчас Брейк Ньюс и неминуемо привело бы к последствиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.