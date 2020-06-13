Вкладчик1234 написав:1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать"
От того что увеличится время ожидания, сами результаты теста всё-равно никуда не денутся, будет чуть дольше на несколько дней, принципиально картину не поменяет. Команду - Затянуть время - кто-то кому-то должен дать, и так по цепочке до низов. В этой цепочке обязательно будет крот )))
Вкладчик1234 написав:А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"?
Про поборы знают все, тут ничего не разоблачишь. Слово разоблачение подразумевает Новость. А кому надо ? Думаете у Слуг народа мало врагов ))) Да и необязательно врагов Слуг. Подсидеть начальника-обманщика, думаю, есть множество желающих. Тем более обвинение в подтасовке было бы сейчас breaking news и неминуемо привело бы к последствиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Hotab написав:ЛАД , так сколько на самом деле не так важно. Важно, сколько считают нас есть. 40 больных - это красная черта. Мы перешли ее или нет?
1. А что за сакральная цифра 40? Её установили как порог тяжести эпидемии в стране? 2. Для нас важно на сколько делить - на 37 млн., или на 40, или ещё на сколько-то. На ворлдометре считают 43744419. При такой цифре пока не перешли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Вкладчик1234 написав:3. Статистику можно нарисовать любую, в зависимости от текущей конъюнктуры. Например: 3.1. меньше тестирования (причину можно любую) 3.2. меньше больных 3.3. перемога над короной Или наоборот
Это иллюзия, что у нас можно нарисовать любую статистику. Надо чтобы во всех областях в отделах Минздрава сидели одни патриоты партии Слуга народа, которые скрытно о чём-то между собой договорились. Это выглядит мало правдоподобно, достаточно одному сотруднику минздрава, даже на уровне области, имеющему доступ до статистики, или центров, где делают тесты, сверить фактические данные с публикуемые в режиме реального времени минздравом и обнаружить разночтения, и просто даже анонимно слить данные о подлоге. Но этого никем не сделано на данный момент за третий месяц.
ЛАД написав:Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали". Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.
Современные вакцины это за редчайшим исключением инактивированные вакцины или вакцины как продукт генной инженерии. Новые разрабатываемые вакцины такого рода могут иметь один основной негативный эффект, что они не вызовут иммунного профилактического эффекта. На этот счет их в основном и испытывают, а не в плане, что они вызовут заикание, сухорукость или разжижение головного мозга.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали". Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.
Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.
Да слава Богу, что кому нужно купят и применят её.А тыбилы типа тебя с молдаванином будут дальше языками чесать.А ещё лучше шоб вас и прихватил этот ковид раз вы так в него не верите. ПС у меня есть дальний родственник. около 30 лет, тяжело переболел, лечился около месяца.вся их семья в трансе.Подробностей особых не расспрашивал. говорят уже дома и тесты остальных отрицательные.Но ему досталось сильно.Я в шоке от тутешних Сафроновых и остальных циников, кот пох чужое здоровье и жизнь.