RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1396139713981399

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:09

  Вкладчик1234 написав:1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать"


От того что увеличится время ожидания, сами результаты теста всё-равно никуда не денутся, будет чуть дольше на несколько дней, принципиально картину не поменяет.
Команду - Затянуть время - кто-то кому-то должен дать, и так по цепочке до низов. В этой цепочке обязательно будет крот )))

  Вкладчик1234 написав:А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"?

Про поборы знают все, тут ничего не разоблачишь. Слово разоблачение подразумевает Новость.
А кому надо ? Думаете у Слуг народа мало врагов ))) Да и необязательно врагов Слуг. Подсидеть начальника-обманщика, думаю, есть множество желающих. Тем более обвинение в подтасовке было бы сейчас breaking news и неминуемо привело бы к последствиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17260
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4246 раз.
Подякували: 6834 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:47

  Hotab написав:ЛАД , так сколько на самом деле не так важно. Важно, сколько считают нас есть. 40 больных - это красная черта. Мы перешли ее или нет?

1. А что за сакральная цифра 40? Её установили как порог тяжести эпидемии в стране?
2. Для нас важно на сколько делить - на 37 млн., или на 40, или ещё на сколько-то.
На ворлдометре считают 43744419. При такой цифре пока не перешли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16704
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4489 раз.
Подякували: 4164 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:10

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:3. Статистику можно нарисовать любую, в зависимости от текущей конъюнктуры. Например:
3.1. меньше тестирования (причину можно любую)
3.2. меньше больных
3.3. перемога над короной
Или наоборот


Это иллюзия, что у нас можно нарисовать любую статистику. Надо чтобы во всех областях в отделах Минздрава сидели одни патриоты партии Слуга народа, которые скрытно о чём-то между собой договорились.
Это выглядит мало правдоподобно, достаточно одному сотруднику минздрава, даже на уровне области, имеющему доступ до статистики, или центров, где делают тесты, сверить фактические данные с публикуемые в режиме реального времени минздравом и обнаружить разночтения, и просто даже анонимно слить данные о подлоге.
Но этого никем не сделано на данный момент за третий месяц.


:lol: И че он будет делать с этими данными ? ничего !
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 22.07.11
Подякував: 224 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:13

  Ой+ написав:.....
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16704
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4489 раз.
Подякували: 4164 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:19

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:.....
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.


поднимут такую истерию в СМИ . полоумные люди выстояться в очередь за вакциной
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 22.07.11
Подякував: 224 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.


Современные вакцины это за редчайшим исключением инактивированные вакцины или вакцины как продукт генной инженерии.
Новые разрабатываемые вакцины такого рода могут иметь один основной негативный эффект, что они не вызовут иммунного профилактического эффекта. На этот счет их в основном и испытывают, а не в плане, что они вызовут заикание, сухорукость или разжижение головного мозга.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17260
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4246 раз.
Подякували: 6834 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:51

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:.....
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.


Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 30.11.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:57

  Вкладчик1234 написав:
  Ой+ написав:П.freeze не лікар.
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробувань

Куй бабло пока горячо :)


Да слава Богу, что кому нужно купят и применят её.А тыбилы типа тебя с молдаванином будут дальше языками чесать.А ещё лучше шоб вас и прихватил этот ковид раз вы так в него не верите.
ПС у меня есть дальний родственник. около 30 лет, тяжело переболел, лечился около месяца.вся их семья в трансе.Подробностей особых не расспрашивал. говорят уже дома и тесты остальных отрицательные.Но ему досталось сильно.Я в шоке от тутешних Сафроновых и остальных циников, кот пох чужое здоровье и жизнь.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 30.11.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1396139713981399
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 700, 701, 702
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7010 1575326
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2020 14:50
Weltbuerger

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.