Додано: Нед 14 чер, 2020 14:09

Вкладчик1234 написав: 1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать" 1. Делать меньше тестов, увеличивать очередь тестов, время ожидания и т.д. И не нужно ничего "разночитать"

Вкладчик1234 написав: А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"? А кому нужно "разоблачать", и каким образом? Проводить тестирование за свои деньги? Почему не "разоблачают" поборы с врачей в больницах, и планы по "благотворительности"?

От того что увеличится время ожидания, сами результаты теста всё-равно никуда не денутся, будет чуть дольше на несколько дней, принципиально картину не поменяет.Команду - Затянуть время - кто-то кому-то должен дать, и так по цепочке до низов. В этой цепочке обязательно будет крот )))Про поборы знают все, тут ничего не разоблачишь. Слово разоблачение подразумевает Новость.А кому надо ? Думаете у Слуг народа мало врагов ))) Да и необязательно врагов Слуг. Подсидеть начальника-обманщика, думаю, есть множество желающих. Тем более обвинение в подтасовке было бы сейчас breaking news и неминуемо привело бы к последствиям.