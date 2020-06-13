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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41
Кучинелли написав: ЛАД написав:
="499060
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Ой+
.....
Вакцина вже є.
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Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.
Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.
"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:43
st512 написав: Кучинелли написав:
В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.
Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)представляю..
Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь. Да и содержимое полок практически не обновляется до утра.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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