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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1397139813991400

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:="499060
--------
Ой+
.....
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

-----------
Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.

Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.

"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:43

  st512 написав:
  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.

Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)представляю..

Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь. Да и содержимое полок практически не обновляется до утра.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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