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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1397139813991400 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 233 Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41 Кучинелли написав: ЛАД написав: ="499060

--------

Ой+

.....

Вакцина вже є.

Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283

Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

-----------

Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".

Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания. ="499060--------Ой+.....Вакцина вже є.-----------Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.

Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности. Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.

"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є". "Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є". ЛАД 2 Повідомлень: 16706 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4489 раз. Подякували: 4164 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 19:43 st512 написав: Кучинелли написав: В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю. В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.

Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)представляю.. Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)представляю..

Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь. Да и содержимое полок практически не обновляется до утра. Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь. Да и содержимое полок практически не обновляется до утра. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17347 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1892 раз. Подякували: 2750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 20:58 ЛАД написав:

Ещё одна цитата:

В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.

Это, конечно, не заикание, но тем не менее. Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста.Ещё одна цитата:Это, конечно, не заикание, но тем не менее.



Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.

Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.

То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.



Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.

Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.

И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены. Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17261 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4246 раз. Подякували: 6834 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 21:50 ЛАД написав:

Ой+ Вакцина вже є. Вакцина проти COVID-19 готова - назва статті



"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є". "Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".



Є і готова - присутня змістовна різниця сенсів? Що її ще випробовують я сам добавив витяжку. Вона є, але ще не пройшла всіх процедур, проте її вже використовують.

І з останнього:

імунітет виробляє лише четвертина людей і це дуже загрозливо, бо означає, що можна захворіти повторно.

https://tsn.ua/coronavirus/stavka-na-an ... 65452.html Тобто більшість 80% хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані. Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. І що особливо цікаво, що із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були лише у 8. Зокрема медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто Є і готова - присутня змістовна різниця сенсів? Що її ще випробовують я сам добавив витяжку. Вона є, але ще не пройшла всіх процедур, проте її вже використовують.І з останнього: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3464 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1397139813991400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Weltbuerger Суб 13 чер, 2020 14:50