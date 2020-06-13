----------- Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали". Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.
Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.
Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста. Ещё одна цитата:
В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.
Это, конечно, не заикание, но тем не менее.
Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского. Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять. То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.
Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного. Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз. И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ой+ Вакцина вже є. Вакцина проти COVID-19 готова - назва статті
"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".
Є і готова - присутня змістовна різниця сенсів? Що її ще випробовують я сам добавив витяжку. Вона є, але ще не пройшла всіх процедур, проте її вже використовують. І з останнього:
Тобто більшість 80% хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані. Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. І що особливо цікаво, що із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були лише у 8. Зокрема медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто імунітет виробляє лише четвертина людей і це дуже загрозливо, бо означає, що можна захворіти повторно. https://tsn.ua/coronavirus/stavka-na-an ... 65452.html
freeze написав:На коронавирусы и вообще подавляющее большинство вирусов, вызывающих ОРЗ, не образуется многолетний иммунитет, поэтому, если человек не будет прививаться, то он несомненно еще не раз столкнется в жизни с коронавирусом.
Если переболел гриппом, можешь сразу снова заразиться гриппом, а потом, если не повезло, ещё раз. Только все эти гриппы будут совершенно разными вирусами, которых объединяет только название.
"Вопреки широко распространенному мнению, вирус гриппа вызывает у человека стойкий иммунитет. Повторная заболеваемость гриппом — это результат изменчивости вируса гриппа"
"В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа"
"Вакцинация осуществляется соответствующей ведущему штамму противогриппозной вакциной и содержит, как правило, антигены трёх штаммов вируса гриппа"
Тобто більшість 80% хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані. Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. І що особливо цікаво, що із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були лише у 8. Зокрема медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто імунітет виробляє лише четвертина людей і це дуже загрозливо, бо означає, що можна захворіти повторно. https://tsn.ua/coronavirus/stavka-na-an ... 65452.html
Антитела - это далеко не первый рубеж обороны. Если вирус попал в организм в минимальном к-ве, иммунитет может справиться и без выработки антител. При этом, ПЦР-тесты, вроде бы как, реагируют даже на минимальное присутствие вируса. Организму просто нет смысла тратить ресурсы на выработку антител против каждого вируса, который попадает в организм.
Нужно увеличить начальную дозу вируса, чтоб заметить заражение, получить антитела и потенциальное подключение к ИВЛ. Итальянцы с испанцами с этим неплохо справились, целуя друг друга при встрече и прощании. В Украине же ИВЛ стоят без дела, т.к. максимум что люди делают - это кашляют друг на друга, по-этому переносят заражение значительно легче, многие даже без выработки антител.