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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1397139813991400

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:="499060
--------
Ой+
.....
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

-----------
Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.

Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.

"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:43

  st512 написав:
  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.

Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)представляю..

Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь. Да и содержимое полок практически не обновляется до утра.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:58

  ЛАД написав:
Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста.
Ещё одна цитата:
В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.

Это, конечно, не заикание, но тем не менее. :)


Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.

Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:50

  ЛАД написав:
Ой+ Вакцина вже є. Вакцина проти COVID-19 готова - назва статті

"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".


Є і готова - присутня змістовна різниця сенсів? Що її ще випробовують я сам добавив витяжку. Вона є, але ще не пройшла всіх процедур, проте її вже використовують.
І з останнього:
Тобто більшість 80% хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані. Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. І що особливо цікаво, що із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були лише у 8. Зокрема медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто імунітет виробляє лише четвертина людей і це дуже загрозливо, бо означає, що можна захворіти повторно.
https://tsn.ua/coronavirus/stavka-na-an ... 65452.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:На коронавирусы и вообще подавляющее большинство вирусов, вызывающих ОРЗ, не образуется многолетний иммунитет, поэтому, если человек не будет прививаться, то он несомненно еще не раз столкнется в жизни с коронавирусом.

Если переболел гриппом, можешь сразу снова заразиться гриппом, а потом, если не повезло, ещё раз. Только все эти гриппы будут совершенно разными вирусами, которых объединяет только название.

"Вопреки широко распространенному мнению, вирус гриппа вызывает у человека стойкий иммунитет. Повторная заболеваемость гриппом — это результат изменчивости вируса гриппа"

"В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа"

"Вакцинация осуществляется соответствующей ведущему штамму противогриппозной вакциной и содержит, как правило, антигены трёх штаммов вируса гриппа"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%BF%D0%BF
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:37

  Ой+ написав:
Тобто більшість 80% хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані. Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. І що особливо цікаво, що із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були лише у 8. Зокрема медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто імунітет виробляє лише четвертина людей і це дуже загрозливо, бо означає, що можна захворіти повторно.
https://tsn.ua/coronavirus/stavka-na-an ... 65452.html

Антитела - это далеко не первый рубеж обороны. Если вирус попал в организм в минимальном к-ве, иммунитет может справиться и без выработки антител. При этом, ПЦР-тесты, вроде бы как, реагируют даже на минимальное присутствие вируса.
Организму просто нет смысла тратить ресурсы на выработку антител против каждого вируса, который попадает в организм.

Нужно увеличить начальную дозу вируса, чтоб заметить заражение, получить антитела и потенциальное подключение к ИВЛ. Итальянцы с испанцами с этим неплохо справились, целуя друг друга при встрече и прощании. В Украине же ИВЛ стоят без дела, т.к. максимум что люди делают - это кашляют друг на друга, по-этому переносят заражение значительно легче, многие даже без выработки антител.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:17

  ЛАД написав:В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.


вчера или позавчера была статья о завершение испытаний вакцины против ковид 19 на мышах, одним из направлений которых в частности было изучение вопроса, чтобы вакцина не отягощала течение заболевания при заражении. таких фактов установлено не было и в июле начнут тренироваться на людях. не могу найти сейчас статью, это было либо в wsj, или в ft или в guardian
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