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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1397139813991400

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:="499060
--------
Ой+
.....
Вакцина вже є.
Вакцина проти COVID-19 готова: 4 європейські країни вже замовили 400 мільйонів доз https://24tv.ua/health/vaktsina-proti-k ... a_n1360283
Вакцину проти COVID-19 запустили у виробництво, не чекаючи результатів випробуваньэе

-----------
Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.

Там и без вас в статье написано, что осенью будут окончательные результаты испытаний.И тогда заказ получит силу к исполнению.А насчёт как положено. то извините положено может и 10 лет наблюдать , но нет такой возможности.

"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:43

  st512 написав:
  Кучинелли написав:В крупном супермаркете спросил у охранника - почему не реагирует на то. что полмагазина без масок.Ответил - это рекомендация, а не приказ, ничего не поделаю.

Для себя пришел к решению ходить в круглосуточный атб после полуночи/часу... очень комфортно себя чувствую, даже когда это все закончиться не перестану так делать, ну или в пять утра)представляю..

Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь. Да и содержимое полок практически не обновляется до утра.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:58

  ЛАД написав:
Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста.
Ещё одна цитата:
В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.

Это, конечно, не заикание, но тем не менее. :)


Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.

Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:50

  ЛАД написав:
Ой+ Вакцина вже є. Вакцина проти COVID-19 готова - назва статті

"Там" написано, а у Ой+: "Вакцина вже є".


Є і готова - присутня змістовна різниця сенсів? Що її ще випробовують я сам добавив витяжку. Вона є, але ще не пройшла всіх процедур, проте її вже використовують.
І з останнього:
Тобто більшість 80% хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані. Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. І що особливо цікаво, що із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були лише у 8. Зокрема медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто імунітет виробляє лише четвертина людей і це дуже загрозливо, бо означає, що можна захворіти повторно.
https://tsn.ua/coronavirus/stavka-na-an ... 65452.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:На коронавирусы и вообще подавляющее большинство вирусов, вызывающих ОРЗ, не образуется многолетний иммунитет, поэтому, если человек не будет прививаться, то он несомненно еще не раз столкнется в жизни с коронавирусом.

Если переболел гриппом, можешь сразу снова заразиться гриппом, а потом, если не повезло, ещё раз. Только все эти гриппы будут совершенно разными вирусами, которых объединяет только название.

"Вопреки широко распространенному мнению, вирус гриппа вызывает у человека стойкий иммунитет. Повторная заболеваемость гриппом — это результат изменчивости вируса гриппа"

"В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа"

"Вакцинация осуществляется соответствующей ведущему штамму противогриппозной вакциной и содержит, как правило, антигены трёх штаммов вируса гриппа"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%BF%D0%BF
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:37

  Ой+ написав:
Тобто більшість 80% хворих навіть не здогадувались, що були інфіковані. Загалом, у чотирьох центрах компанії, яка тестує плазму на антитіла до COVID-19, відтестували 9,5 тисяч донорів. Серед них у 54 виявили антитіла. І що особливо цікаво, що із загальної кількості людей у 30 були позитивні ПЛР-тести і вони знали, що хворіли. І з цих 30 антитіла були лише у 8. Зокрема медпрацівник у березні мав стовідсотково позитивний ПЛР-тест, але у травні антитіл не виявили. Тобто імунітет виробляє лише четвертина людей і це дуже загрозливо, бо означає, що можна захворіти повторно.
https://tsn.ua/coronavirus/stavka-na-an ... 65452.html

Антитела - это далеко не первый рубеж обороны. Если вирус попал в организм в минимальном к-ве, иммунитет может справиться и без выработки антител. При этом, ПЦР-тесты, вроде бы как, реагируют даже на минимальное присутствие вируса.
Организму просто нет смысла тратить ресурсы на выработку антител против каждого вируса, который попадает в организм.

Нужно увеличить начальную дозу вируса, чтоб заметить заражение, получить антитела и потенциальное подключение к ИВЛ. Итальянцы с испанцами с этим неплохо справились, целуя друг друга при встрече и прощании. В Украине же ИВЛ стоят без дела, т.к. максимум что люди делают - это кашляют друг на друга, по-этому переносят заражение значительно легче, многие даже без выработки антител.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:17

  ЛАД написав:В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.


вчера или позавчера была статья о завершение испытаний вакцины против ковид 19 на мышах, одним из направлений которых в частности было изучение вопроса, чтобы вакцина не отягощала течение заболевания при заражении. таких фактов установлено не было и в июле начнут тренироваться на людях. не могу найти сейчас статью, это было либо в wsj, или в ft или в guardian
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:41

  freeze написав:[

Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.

Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.

звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:51

  freeze написав:
ЛАД написав:Это ещё далеко не вакцина. Хотя её "уже заказали".
Во всяком случае, никому не посоветую её колоть пока не будут, как положено, проведены настоящие испытания.


Современные вакцины это за редчайшим исключением инактивированные вакцины или вакцины как продукт генной инженерии.
Новые разрабатываемые вакцины такого рода могут иметь один основной негативный эффект, что они не вызовут иммунного профилактического эффекта. На этот счет их в основном и испытывают, а не в плане, что они вызовут заикание, сухорукость или разжижение головного мозга.

ну кому кому как не вам знать о возможном гиперответе (черезмерном не пропорциональном) имунной системы после вакицинации ( я не врачь по этому терминология хромает) то есть в ответ на заражение после вакцинации образно говоря на автоматную очередь ответит ядерным взрывом снеся к чертям свою же териттрию. сожжет Москву что бы не досталась Наполеону.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:53

  stm написав:
  moldashavanin написав:Кто напишет лучший сатирический ответ ?
почему во время чудо карантина не исчез вирус .
почему во время роста заболевшых не вводят повторный карантин ?

Мы очень проигрываем чувству юмора ближайшим соседям РФ и РБ ;)
Кстати, кому там нехватало статистики:
Cases which had an outcome: 4,446,971
Recovered / Discharged: 4,016,159 (90%)
Deaths: 430,812 (10%)

После нахождения хоть какого-то из лекарств и тотального тестирования в США и Европе выходим на 10% смертность, а вот поначалу было 22%.

хорошо хоть Флойд не от ковид умер :mrgreen:
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