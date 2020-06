Додано: Пон 15 чер, 2020 00:17

ЛАД написав: В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.



вчера или позавчера была статья о завершение испытаний вакцины против ковид 19 на мышах, одним из направлений которых в частности было изучение вопроса, чтобы вакцина не отягощала течение заболевания при заражении. таких фактов установлено не было и в июле начнут тренироваться на людях. не могу найти сейчас статью, это было либо в wsj, или в ft или в guardian

