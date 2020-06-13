yama написав:freeze написав:[
Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.
Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.
звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого.
Если не заметили, то речь идет о прямо противоположной ситуации
Заболеет тяжелее, потому что нет антител и в легких уже есть слабое звено из-за перенесенной ранее инфекции.
Заболеет тяжелее, потому что у больного есть антитела к инфекции.