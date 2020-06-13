Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1398139914001401 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 26 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 233 Додано: Пон 15 чер, 2020 07:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: freeze написав: [



Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.

Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.

То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.



Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.

Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.

И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены. Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.

звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого. звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого.



Если не заметили, то речь идет о прямо противоположной ситуации

Заболеет тяжелее, потому что нет антител и в легких уже есть слабое звено из-за перенесенной ранее инфекции.

Заболеет тяжелее, потому что у больного есть антитела к инфекции. Если не заметили, то речь идет о прямо противоположной ситуацииЗаболеет тяжелее, потому что нет антител и в легких уже есть слабое звено из-за перенесенной ранее инфекции.Заболеет тяжелее, потому что у больного есть антитела к инфекции. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17268 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4248 раз. Подякували: 6835 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 07:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: freeze написав: в ответ на заражение после вакцинации образно говоря на автоматную очередь ответит ядерным взрывом снеся к чертям свою же териттрию. сожжет Москву что бы не досталась Наполеону. в ответ на заражение после вакцинации образно говоря на автоматную очередь ответит ядерным взрывом снеся к чертям свою же териттрию. сожжет Москву что бы не досталась Наполеону.



Суть процесса одинаковая переболели ли вы, или вам сделали вакцину.

Описанная Вами ситуация достаточно редкая, может происходить в очень небольшом списке инфекций и при этом не у всех людей. Эта ситуация видна сразу, люди переболевшие с антителами болеют сильнее.

К Ковиду-19 уже очевидно это не имеет никакого отношения, как и к подавляющему большинству инфекционных болезней, за очень редким исключением.

На Ковид имеется уже огромнейший статистический материал в виде 8 000 000 только официально заболевших.

И тут очевидно, что проблема не в том, что антитела вредят как в примере Лада, а с точностью до наоборот, что антитела помогают, но вырабатываются не у всех и возможно, уже приводили примеры, на небольшой срок. Суть процесса одинаковая переболели ли вы, или вам сделали вакцину.Описанная Вами ситуация достаточно редкая, может происходить в очень небольшом списке инфекций и при этом не у всех людей. Эта ситуация видна сразу, люди переболевшие с антителами болеют сильнее.К Ковиду-19 уже очевидно это не имеет никакого отношения, как и к подавляющему большинству инфекционных болезней, за очень редким исключением.На Ковид имеется уже огромнейший статистический материал в виде 8 000 000 только официально заболевших.И тут очевидно, что проблема не в том, что антитела вредят как в примере Лада, а с точностью до наоборот, что антитела помогают, но вырабатываются не у всех и возможно, уже приводили примеры, на небольшой срок. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17268 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4248 раз. Подякували: 6835 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 08:36 ЛАД написав:

Ещё одна цитата:

В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.

Это, конечно, не заикание, но тем не менее. Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста.Ещё одна цитата:Это, конечно, не заикание, но тем не менее.



Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.

Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.

То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.



Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.

Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.

И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.[/quote]





В Украине женщина медик заразилась 2й раз, первый по лёгкому 2й тяжелее... Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.[/quote]В Украине женщина медик заразилась 2й раз, первый по лёгкому 2й тяжелее... edvardd

Повідомлень: 6378 З нами з: 20.11.08 Подякував: 99 раз. Подякували: 1590 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1398139914001401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Weltbuerger Суб 13 чер, 2020 14:50