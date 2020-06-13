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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1398139914001401

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:[

Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.

Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.

звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого.


Если не заметили, то речь идет о прямо противоположной ситуации
Заболеет тяжелее, потому что нет антител и в легких уже есть слабое звено из-за перенесенной ранее инфекции.
Заболеет тяжелее, потому что у больного есть антитела к инфекции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:в ответ на заражение после вакцинации образно говоря на автоматную очередь ответит ядерным взрывом снеся к чертям свою же териттрию. сожжет Москву что бы не досталась Наполеону.


Суть процесса одинаковая переболели ли вы, или вам сделали вакцину.
Описанная Вами ситуация достаточно редкая, может происходить в очень небольшом списке инфекций и при этом не у всех людей. Эта ситуация видна сразу, люди переболевшие с антителами болеют сильнее.
К Ковиду-19 уже очевидно это не имеет никакого отношения, как и к подавляющему большинству инфекционных болезней, за очень редким исключением.
На Ковид имеется уже огромнейший статистический материал в виде 8 000 000 только официально заболевших.
И тут очевидно, что проблема не в том, что антитела вредят как в примере Лада, а с точностью до наоборот, что антитела помогают, но вырабатываются не у всех и возможно, уже приводили примеры, на небольшой срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:36

  ЛАД написав:
Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста.
Ещё одна цитата:
В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.

Это, конечно, не заикание, но тем не менее. :)


Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.

Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.[/quote]


В Украине женщина медик заразилась 2й раз, первый по лёгкому 2й тяжелее...
edvardd
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