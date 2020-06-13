Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского. Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять. То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.
Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного. Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз. И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.
звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого.
Если не заметили, то речь идет о прямо противоположной ситуации Заболеет тяжелее, потому что нет антител и в легких уже есть слабое звено из-за перенесенной ранее инфекции. Заболеет тяжелее, потому что у больного есть антитела к инфекции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:в ответ на заражение после вакцинации образно говоря на автоматную очередь ответит ядерным взрывом снеся к чертям свою же териттрию. сожжет Москву что бы не досталась Наполеону.
Суть процесса одинаковая переболели ли вы, или вам сделали вакцину. Описанная Вами ситуация достаточно редкая, может происходить в очень небольшом списке инфекций и при этом не у всех людей. Эта ситуация видна сразу, люди переболевшие с антителами болеют сильнее. К Ковиду-19 уже очевидно это не имеет никакого отношения, как и к подавляющему большинству инфекционных болезней, за очень редким исключением. На Ковид имеется уже огромнейший статистический материал в виде 8 000 000 только официально заболевших. И тут очевидно, что проблема не в том, что антитела вредят как в примере Лада, а с точностью до наоборот, что антитела помогают, но вырабатываются не у всех и возможно, уже приводили примеры, на небольшой срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста. Ещё одна цитата:
В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.
Это, конечно, не заикание, но тем не менее.
Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского. Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять. То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.
Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного. Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз. И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.[/quote]
В Украине женщина медик заразилась 2й раз, первый по лёгкому 2й тяжелее...