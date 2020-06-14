Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского. Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять. То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.
Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного. Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз. И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.
звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого.
Если не заметили, то речь идет о прямо противоположной ситуации Заболеет тяжелее, потому что нет антител и в легких уже есть слабое звено из-за перенесенной ранее инфекции. Заболеет тяжелее, потому что у больного есть антитела к инфекции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:в ответ на заражение после вакцинации образно говоря на автоматную очередь ответит ядерным взрывом снеся к чертям свою же териттрию. сожжет Москву что бы не досталась Наполеону.
Суть процесса одинаковая переболели ли вы, или вам сделали вакцину. Описанная Вами ситуация достаточно редкая, может происходить в очень небольшом списке инфекций и при этом не у всех людей. Эта ситуация видна сразу, люди переболевшие с антителами болеют сильнее. К Ковиду-19 уже очевидно это не имеет никакого отношения, как и к подавляющему большинству инфекционных болезней, за очень редким исключением. На Ковид имеется уже огромнейший статистический материал в виде 8 000 000 только официально заболевших. И тут очевидно, что проблема не в том, что антитела вредят как в примере Лада, а с точностью до наоборот, что антитела помогают, но вырабатываются не у всех и возможно, уже приводили примеры, на небольшой срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста. Ещё одна цитата:
В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.
Это, конечно, не заикание, но тем не менее.
Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского. Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять. То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.
Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного. Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз. И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.[/quote]
В Украине женщина медик заразилась 2й раз, первый по лёгкому 2й тяжелее...
В Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків. Загалом проведено 497 284 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1423 випадки; Волинська область — 1438 випадків; Дніпропетровська область — 998 випадків; Донецька область — 334 випадки; Житомирська область — 1087 випадків; Закарпатська область — 1680 випадків; Запорізька область — 529 випадків; Івано-Франківська область — 1766 випадків; Кіровоградська область — 586 випадків; м. Київ — 3957 випадків; Київська область — 2024 випадки; Львівська область — 2933 випадки; Луганська область — 57 випадків; Миколаївська область — 321 випадок; Одеська область — 1117 випадків; Полтавська область — 278 випадків; Рівненська область — 2369 випадків; Сумська область — 227 випадків; Тернопільська область — 1467 випадків; Харківська область — 1542 випадки; Херсонська область — 183 випадки; Хмельницька область — 559 випадків; Чернівецька область — 3959 випадків; Черкаська область — 552 випадки; Чернігівська область — 424 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.
yama написав:так что вся эта статистика с лагом\задержкой в 5-10 дней
интересно, как ведет себя человек который с симптомами ждет 10 дней результат.. если он просто покашливает, то соблюдает ли он режим самоизоляции? Вопрос скорее риторический...
Starikan написав:Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь.
В моем случае сотрудники ночной смены как раз свежак и выкладывают, так что приходя в 12 или час ночи все уже свежее выложено, как бонус - пополнены запасы акционных товаров, которых по будням днем уже выгребают.. но да, за мясом таки приходиться ходить днем в другие места