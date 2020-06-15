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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1398139914001401

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 233
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
26
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:[

Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.

Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.

звиняюсь но имхо вы переобулись в воздухе так как пару дней назад сами писали что второй раз может быть хуже первого.


Если не заметили, то речь идет о прямо противоположной ситуации
Заболеет тяжелее, потому что нет антител и в легких уже есть слабое звено из-за перенесенной ранее инфекции.
Заболеет тяжелее, потому что у больного есть антитела к инфекции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:в ответ на заражение после вакцинации образно говоря на автоматную очередь ответит ядерным взрывом снеся к чертям свою же териттрию. сожжет Москву что бы не досталась Наполеону.


Суть процесса одинаковая переболели ли вы, или вам сделали вакцину.
Описанная Вами ситуация достаточно редкая, может происходить в очень небольшом списке инфекций и при этом не у всех людей. Эта ситуация видна сразу, люди переболевшие с антителами болеют сильнее.
К Ковиду-19 уже очевидно это не имеет никакого отношения, как и к подавляющему большинству инфекционных болезней, за очень редким исключением.
На Ковид имеется уже огромнейший статистический материал в виде 8 000 000 только официально заболевших.
И тут очевидно, что проблема не в том, что антитела вредят как в примере Лада, а с точностью до наоборот, что антитела помогают, но вырабатываются не у всех и возможно, уже приводили примеры, на небольшой срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:36

  ЛАД написав:
Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста.
Ещё одна цитата:
В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.

Это, конечно, не заикание, но тем не менее. :)


Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.
Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.
То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.

Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.
Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.
И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.[/quote]


В Украине женщина медик заразилась 2й раз, первый по лёгкому 2й тяжелее...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків. Загалом проведено 497 284 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1423 випадки;
Волинська область — 1438 випадків;
Дніпропетровська область — 998 випадків;
Донецька область — 334 випадки;
Житомирська область — 1087 випадків;
Закарпатська область — 1680 випадків;
Запорізька область — 529 випадків;
Івано-Франківська область — 1766 випадків;
Кіровоградська область — 586 випадків;
м. Київ — 3957 випадків;
Київська область — 2024 випадки;
Львівська область — 2933 випадки;
Луганська область — 57 випадків;
Миколаївська область — 321 випадок;
Одеська область — 1117 випадків;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2369 випадків;
Сумська область — 227 випадків;
Тернопільська область — 1467 випадків;
Харківська область — 1542 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 559 випадків;
Чернівецька область — 3959 випадків;
Черкаська область — 552 випадки;
Чернігівська область — 424 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вчера по радио мер Львова говорил что задержка между тестом и результатом до 10 дней ! так что вся эта статистика с лагом\задержкой в 5-10 дней Зображення
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:так что вся эта статистика с лагом\задержкой в 5-10 дней

интересно, как ведет себя человек который с симптомами ждет 10 дней результат.. если он просто покашливает, то соблюдает ли он режим самоизоляции? Вопрос скорее риторический...

  Starikan написав:Не знаю насчет АТБ (не хожу), но в "круглосуточном" Сильпо ни мясных продуктов, ни свежей рыбы ночью не купишь.

В моем случае сотрудники ночной смены как раз свежак и выкладывают, так что приходя в 12 или час ночи все уже свежее выложено, как бонус - пополнены запасы акционных товаров, которых по будням днем уже выгребают.. но да, за мясом таки приходиться ходить днем в другие места
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:27

  ЛАД написав:Насчёт масок при температуре за +30 ... Даже японцы отменили при резком росте температуры. Ссылку, простите, не дам, несколько дней назад читал, искать не буду.

В Катаре +38+46, вийшов без маски - штраф до 55 тис баксів.

Щоб зайти в магазин, крім маски+перчатки, треба показати код на смартфоні - якщо код зеленого кольору - заходь, якогось іншого - йди гуляй-лікуйся.

Ну, і якщо раптом перевірка поліції виявить, що у вас у смартфоні немає аплікухи - штраф 55 тис баксів чи 3 роки в"язниці :shock:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:22

  change_pm написав:
  ЛАД написав:Насчёт масок при температуре за +30 ... Даже японцы отменили при резком росте температуры. Ссылку, простите, не дам, несколько дней назад читал, искать не буду.

В Катаре +38+46, вийшов без маски - штраф до 55 тис баксів.

Щоб зайти в магазин, крім маски+перчатки, треба показати код на смартфоні - якщо код зеленого кольору - заходь, якогось іншого - йди гуляй-лікуйся.

Ну, і якщо раптом перевірка поліції виявить, що у вас у смартфоні немає аплікухи - штраф 55 тис баксів чи 3 роки в"язниці :shock:

Это какой то п-ец . Вот цифровое рабство и наступило . Интересно как приложение в телефоне связано со здоровьем владельца ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:32

  Uppi написав:
  change_pm написав:В Катаре +38+46, вийшов без маски - штраф до 55 тис баксів.

Щоб зайти в магазин, крім маски+перчатки, треба показати код на смартфоні - якщо код зеленого кольору - заходь, якогось іншого - йди гуляй-лікуйся.

Ну, і якщо раптом перевірка поліції виявить, що у вас у смартфоні немає аплікухи - штраф 55 тис баксів чи 3 роки в"язниці :shock:

Это какой то п-ец . Вот цифровое рабство и наступило . Интересно как приложение в телефоне связано со здоровьем владельца ?

Напрямую, смартфон позволяет довольно хорошо отслеживать контакты, Китай именно так и победил волну короновируса.
Наше государство так жестко не может, ибо это рейтинг шоумена пострадает.
И, если президент страны показательно нарушает Законы, то что можно ожидать от остальных?
И это печально когда государство не может защитить своих граждан. :twisted:
_Mykola_
 
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