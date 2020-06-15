Додано: Пон 15 чер, 2020 08:36

ЛАД написав:

Ещё одна цитата:

В прошлом Хотез разрабатывал вакцину от атипичной пневмонии, вспышка которой была вызвана "родственником" нынешнего коронавируса в 2003-м году. Тогда он обнаружил, что создаваемый им препарат может провоцировать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). Это феномен, при котором вакцина не защищает привитого пациента, а наоборот, усиливает заболевание в случае заражения.

Это, конечно, не заикание, но тем не менее. Всё же рекомендую прочитать всем, кто возразил против моего предыдущего поста.Ещё одна цитата:Это, конечно, не заикание, но тем не менее.

Давайте попробуем перевести это выше приведенное на популярный язык доктора Комаровского.Человек перенесший коронавирус(=вакцининация), то ли бессимптомно, то ли в тяжелой форме, вырабатывает антитела на коронавирус, и при повторном заражении, возможно из-за наличия этих самых антител перенесёт болезнь сложнее, потому что иногда встречается при определенных заболеваниях какой-то сложный механизм, не будем расписывать его, чтобы не усложнять.То есть речь уже не о выработке коллективного иммунитета, а даже наоборот.Почти полгода наблюдения за Ковидом на много миллионном фактаже не подтвердили ничего из вышесказанного.Ни один человек не переболел коронавирусом тяжелее, чем в первый раз.И даже в пределах наблюдения в течение полугода можно утверждать, что ни один человек пока не заболел коронавирусом повторно. Все громкие случаи были единичны и достоверно объяснены.[/quote]В Украине женщина медик заразилась 2й раз, первый по лёгкому 2й тяжелее...