change_pm написав:В Катаре +38+46, вийшов без маски - штраф до 55 тис баксів.
Щоб зайти в магазин, крім маски+перчатки, треба показати код на смартфоні - якщо код зеленого кольору - заходь, якогось іншого - йди гуляй-лікуйся.
Ну, і якщо раптом перевірка поліції виявить, що у вас у смартфоні немає аплікухи - штраф 55 тис баксів чи 3 роки в"язниці
Это какой то п-ец . Вот цифровое рабство и наступило . Интересно как приложение в телефоне связано со здоровьем владельца ?
Напрямую, смартфон позволяет довольно хорошо отслеживать контакты, Китай именно так и победил волну короновируса. Наше государство так жестко не может, ибо это рейтинг шоумена пострадает. И, если президент страны показательно нарушает Законы, то что можно ожидать от остальных?
И как-то оно им в Катаре не сильно помогает. Через пару дней Китай обгонят по количеству вирусоносителей. А в процентном отношении к численности населения, вообще на первом месте в мире.
Востаннє редагувалось Пенсионер в Пон 15 чер, 2020 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Список країн з червоної зони, після повернення з яких потрібно проходити 14-денну самоізоляцію. Як гадаєте в червону зону ввійдемо до кінця місяця чи вже в наступному? Чи таки урядовці намагатимуться зменшити кількість тестувань, щоб була змога самим відпочити за кордоном, а з середини серпня вже підемо на другу хвилю?