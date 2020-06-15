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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1399140014011402

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 234
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:34

  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:
  change_pm написав:В Катаре +38+46, вийшов без маски - штраф до 55 тис баксів.

Щоб зайти в магазин, крім маски+перчатки, треба показати код на смартфоні - якщо код зеленого кольору - заходь, якогось іншого - йди гуляй-лікуйся.

Ну, і якщо раптом перевірка поліції виявить, що у вас у смартфоні немає аплікухи - штраф 55 тис баксів чи 3 роки в"язниці :shock:

Это какой то п-ец . Вот цифровое рабство и наступило . Интересно как приложение в телефоне связано со здоровьем владельца ?

Напрямую, смартфон позволяет довольно хорошо отслеживать контакты, Китай именно так и победил волну короновируса.
Наше государство так жестко не может, ибо это рейтинг шоумена пострадает.
И, если президент страны показательно нарушает Законы, то что можно ожидать от остальных?

И как-то оно им в Катаре не сильно помогает. Через пару дней Китай обгонят по количеству вирусоносителей. А в процентном отношении к численности населения, вообще на первом месте в мире.
Востаннє редагувалось Пенсионер в Пон 15 чер, 2020 19:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:36

  Starikan написав:И что? Предлагаете брать пример с Катара?

Да, именно с Катара.
Или хотя бы массово применять уже имеющиеся штрафы за невыполнение требований карантина, масочного режима, и дистанции.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

очень доходчиво про маски

https://medium.com/incerto/the-masks-ma ... e897b517b7
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:22

  _Mykola_ написав:
  Starikan написав:И что? Предлагаете брать пример с Катара?

Да, именно с Катара.
Или хотя бы массово применять уже имеющиеся штрафы за невыполнение требований карантина, масочного режима, и дистанции.

В Днепре уже даже многие продавцы забили на этот коронавирусный фэйк и ношение масок. Официанты в общепите тоже перестают носить маски. Хотя бы город указывайте, где люди ещё верят в эпидемию.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Список країн з червоної зони, після повернення з яких потрібно проходити 14-денну самоізоляцію. Як гадаєте в червону зону ввійдемо до кінця місяця чи вже в наступному? Чи таки урядовці намагатимуться зменшити кількість тестувань, щоб була змога самим відпочити за кордоном, а з середини серпня вже підемо на другу хвилю?Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:21

  safonovstanislav написав:
  _Mykola_ написав:
  Starikan написав:И что? Предлагаете брать пример с Катара?

Да, именно с Катара.
Или хотя бы массово применять уже имеющиеся штрафы за невыполнение требований карантина, масочного режима, и дистанции.

В Днепре уже даже многие продавцы забили на этот коронавирусный фэйк и ношение масок. Официанты в общепите тоже перестают носить маски. Хотя бы город указывайте, где люди ещё верят в эпидемию.


чим їм ті маски заважають? от саме з-за таких невірячих 2а серія карантину цілком реальна. замість того, щоб досидіти до кінця вже те що є і плавно, з розумом поступово виходити, можна попасти ще на декілька місяців. люди не розуміють що, наприклад, 4 менше ніж 3 + 3 (в кращому випадку). і що після додаткових 3 може бути повний колапс.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 01:00

FDA исключила гидроксихлорохин из программы лечения COVID, отозвав ранее выданную в экстренном порядке лицензию. Мои "поздравления" добровольным подопытным - обычно за это платят вам, а тут получилось наоборот...

https://www.theverge.com/2020/6/15/2129 ... rump-barda
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 01:18

  wild.tomcat написав:... щоб досидіти до кінця ...

До конца чего? Если нет никакой эпидемии, откуда у неё возьмётся конец? Будут продолжать рисовать нужные циферки в статистике, то вверх, то вниз. Вторая волна, третья волна, восьмая. Так и будем на волнах кататься. То, "мы все умрём", то "ослабление карантина". Потом выпустят коронавирус версии 2.0, и снова всё по кругу. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Всё, как всегда. Просто, кто-то решил по-быстрому обокрасть всю планету. А вы, сидите дома и смотрите фейки по телевизору, чтоб случайно не заметили, как стали в несколько раз беднее.
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