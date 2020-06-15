change_pm написав:В Катаре +38+46, вийшов без маски - штраф до 55 тис баксів.
Щоб зайти в магазин, крім маски+перчатки, треба показати код на смартфоні - якщо код зеленого кольору - заходь, якогось іншого - йди гуляй-лікуйся.
Ну, і якщо раптом перевірка поліції виявить, що у вас у смартфоні немає аплікухи - штраф 55 тис баксів чи 3 роки в"язниці
Это какой то п-ец . Вот цифровое рабство и наступило . Интересно как приложение в телефоне связано со здоровьем владельца ?
Напрямую, смартфон позволяет довольно хорошо отслеживать контакты, Китай именно так и победил волну короновируса. Наше государство так жестко не может, ибо это рейтинг шоумена пострадает. И, если президент страны показательно нарушает Законы, то что можно ожидать от остальных?
И как-то оно им в Катаре не сильно помогает. Через пару дней Китай обгонят по количеству вирусоносителей. А в процентном отношении к численности населения, вообще на первом месте в мире.
Востаннє редагувалось Пенсионер в Пон 15 чер, 2020 19:36, всього редагувалось 2 разів.
Список країн з червоної зони, після повернення з яких потрібно проходити 14-денну самоізоляцію. Як гадаєте в червону зону ввійдемо до кінця місяця чи вже в наступному? Чи таки урядовці намагатимуться зменшити кількість тестувань, щоб була змога самим відпочити за кордоном, а з середини серпня вже підемо на другу хвилю?
Starikan написав:И что? Предлагаете брать пример с Катара?
Да, именно с Катара. Или хотя бы массово применять уже имеющиеся штрафы за невыполнение требований карантина, масочного режима, и дистанции.
В Днепре уже даже многие продавцы забили на этот коронавирусный фэйк и ношение масок. Официанты в общепите тоже перестают носить маски. Хотя бы город указывайте, где люди ещё верят в эпидемию.
чим їм ті маски заважають? от саме з-за таких невірячих 2а серія карантину цілком реальна. замість того, щоб досидіти до кінця вже те що є і плавно, з розумом поступово виходити, можна попасти ще на декілька місяців. люди не розуміють що, наприклад, 4 менше ніж 3 + 3 (в кращому випадку). і що після додаткових 3 може бути повний колапс.
FDA исключила гидроксихлорохин из программы лечения COVID, отозвав ранее выданную в экстренном порядке лицензию. Мои "поздравления" добровольным подопытным - обычно за это платят вам, а тут получилось наоборот...
До конца чего? Если нет никакой эпидемии, откуда у неё возьмётся конец? Будут продолжать рисовать нужные циферки в статистике, то вверх, то вниз. Вторая волна, третья волна, восьмая. Так и будем на волнах кататься. То, "мы все умрём", то "ослабление карантина". Потом выпустят коронавирус версии 2.0, и снова всё по кругу. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Всё, как всегда. Просто, кто-то решил по-быстрому обокрасть всю планету. А вы, сидите дома и смотрите фейки по телевизору, чтоб случайно не заметили, как стали в несколько раз беднее.
До конца чего? Если нет никакой эпидемии, откуда у неё возьмётся конец? Будут продолжать рисовать нужные циферки в статистике, то вверх, то вниз. Вторая волна, третья волна, восьмая. Так и будем на волнах кататься. То, "мы все умрём", то "ослабление карантина". Потом выпустят коронавирус версии 2.0, и снова всё по кругу. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Всё, как всегда. Просто, кто-то решил по-быстрому обокрасть всю планету. А вы, сидите дома и смотрите фейки по телевизору, чтоб случайно не заметили, как стали в несколько раз беднее.
Якщо повірити цьому дядьку, то не всі досидять. І якщо цей експерімент піде не по плану, то імхо більшість загине. Але невідомо, що буде краще, залишитьсь живим рабом, чи померти вільним!
change_pm написав:Для тих, хто хоче розібратись, що насправді відбувається, чого чекати і як обставини перевернути на свою користь, рекомендую:
safonovstanislav написав:Если нет никакой эпидемии, откуда у неё возьмётся конец?
430 000 кашляющих отошло в мир иной за 5 месяцев. Если это не называется словом эпидемия, что что по вашему эпидемия ? Средневековый повальный чумной мор ? Ни одно инфекционное заболевание не отстреливает сегодня людей с такой скоростью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.