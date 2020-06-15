Додано: Вів 16 чер, 2020 01:18

wild.tomcat написав: ... щоб досидіти до кінця ... ... щоб досидіти до кінця ...

До конца чего? Если нет никакой эпидемии, откуда у неё возьмётся конец? Будут продолжать рисовать нужные циферки в статистике, то вверх, то вниз. Вторая волна, третья волна, восьмая. Так и будем на волнах кататься. То, "мы все умрём", то "ослабление карантина". Потом выпустят коронавирус версии 2.0, и снова всё по кругу. Богатые становятся богаче, бедные беднее. Всё, как всегда. Просто, кто-то решил по-быстрому обокрасть всю планету. А вы, сидите дома и смотрите фейки по телевизору, чтоб случайно не заметили, как стали в несколько раз беднее.