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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1400140114021403

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 234
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:45

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Если нет никакой эпидемии, откуда у неё возьмётся конец?


430 000 кашляющих отошло в мир иной за 5 месяцев.
Если это не называется словом эпидемия, что что по вашему эпидемия ? Средневековый повальный чумной мор ?
Ни одно инфекционное заболевание не отстреливает сегодня людей с такой скоростью.

В мире ежегодно по разным причинам умирает 58 млн. человек. Ну добавится в этом году один млн. от короновируса. Это не есть глобальная проблема, угрожающая человечеству.
Испанка за два года унесла 50 млн. человек. Потом затухла сама собой без всяких прививок.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:55

  Пенсионер написав:В мире ежегодно по разным причинам умирает 58 млн. человек. Ну добавится в этом году один млн. от короновируса. Это не есть глобальная проблема, угрожающая человечеству.


Причем здесь слово Эпидемия к ДТП или инфарктам ? Слово Эпидемия относится к инфекционным заболеваниям. На сегодня это инфекционное заболевание N 1 по смертности.

  Пенсионер написав:Испанка за два года унесла 50 млн. человек. Потом затухла сама собой без всяких прививок.

И что предлагаете, повторить путь сто летней давности ? Готовы внести своих родственников в эти 50 миллионов, или предпочитаете, чтобы в 50 миллионов вошли другие :mrgreen:


А чего тут все так боятся слово Эпидемия :mrgreen: Как кролики мыши.
Это просто слово, описывающее некую ситуацию. Эпидемия ВИЧ вам как-то мешает жить ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 32 476
Нових - 666
Одужало - 14 528
Загинуло - 912
Підозри - 73 517

Вінницька область — 1 455
Волинська область — 1 499
Дніпропетровська область — 1 004
Донецька область — 338
Житомирська область — 1 101
Закарпатська область — 1 726
Запорізька область — 531
Івано-Франківська область — 1 809
Кіровоградська область — 590
м. Київ — 3 985
Київська область — 2 049
Львівська область — 3 072
Луганська область — 60
Миколаївська область — 321
Одеська область — 1 133
Полтавская область — 279
Рівненська область — 2 473
Сумська область — 228
Тернопільська область — 1 483
Харківська область — 1 595
Херсонська область — 183
Хмельницька область — 560 Чернівецька область — 4 013
Черкаська область — 562
Чернігівська область — 427
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:43

  wild.tomcat написав:
  safonovstanislav написав: В Днепре уже даже многие продавцы забили на этот коронавирусный фэйк и ношение масок. Официанты в общепите тоже перестают носить маски. Хотя бы город указывайте, где люди ещё верят в эпидемию.
чим їм ті маски заважають?

Поработайте 8-10 часов в маске (пусть даже самой легкой, даже меняя каждые 2 часа), тогда не будете задавать такие вопросы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Нових - 666

мда... такая себе цифра..

  varlo написав:Підозри - 73 517

а еще 24го мая было
  varlo написав:Підозри - 52534
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Елена Зеленская госпитализирована с коронавирусом.
Первой леди диагностировали двухстороннюю пневмонию. Врачи оценивают течение её болезни как среднетяжёлое. Состояние жены Президента стабильное.
Тесты президента и детей остаются отрицательными.

Я честно говоря думал, что дурят с ее болезнью. Но похоже тут не обманули.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:19

  st512 написав:
  varlo написав:Нових - 666

мда... такая себе цифра..

Да уж, какие-то антихристы в МОЗе засели.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:26

Не совсем по теме, но интересная статья о фейковых статьях даже в научных журналах - "«Физический эксперимент с культурными исследованиями»
Как Адольф Гитлер про феминизм писал" https://indicator.ru/humanitarian-science/fizicheskii-eksperiment-s-kulturnymi-issledovaniyami.htm
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:45

  freeze написав:
А чего тут все так боятся слово Эпидемия :mrgreen: Как кролики мыши.
Это просто слово, описывающее некую ситуацию. Эпидемия ВИЧ вам как-то мешает жить ?

Слово Эпидемия никто не боится . Просто для его употребления нужны конкретные пороговые цифры . Вы их знаете ?

По поводу первой леди . Как то не понятно почему только у неё положительный тест, они что живут в разных квартирах ? Если это не фейк то нужно пожелать только скорейшего выздоровления .
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