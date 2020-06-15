Додано: Вів 16 чер, 2020 10:17

Елена Зеленская госпитализирована с коронавирусом.

Первой леди диагностировали двухстороннюю пневмонию. Врачи оценивают течение её болезни как среднетяжёлое. Состояние жены Президента стабильное.

Тесты президента и детей остаются отрицательными.



Я честно говоря думал, что дурят с ее болезнью. Но похоже тут не обманули.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.