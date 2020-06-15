safonovstanislav написав:Если нет никакой эпидемии, откуда у неё возьмётся конец?
430 000 кашляющих отошло в мир иной за 5 месяцев. Если это не называется словом эпидемия, что что по вашему эпидемия ? Средневековый повальный чумной мор ? Ни одно инфекционное заболевание не отстреливает сегодня людей с такой скоростью.
В мире ежегодно по разным причинам умирает 58 млн. человек. Ну добавится в этом году один млн. от короновируса. Это не есть глобальная проблема, угрожающая человечеству. Испанка за два года унесла 50 млн. человек. Потом затухла сама собой без всяких прививок.
Всього випадків - 32 476 Нових - 666 Одужало - 14 528 Загинуло - 912 Підозри - 73 517
Вінницька область — 1 455 Волинська область — 1 499 Дніпропетровська область — 1 004 Донецька область — 338 Житомирська область — 1 101 Закарпатська область — 1 726 Запорізька область — 531 Івано-Франківська область — 1 809 Кіровоградська область — 590 м. Київ — 3 985 Київська область — 2 049 Львівська область — 3 072 Луганська область — 60 Миколаївська область — 321 Одеська область — 1 133 Полтавская область — 279 Рівненська область — 2 473 Сумська область — 228 Тернопільська область — 1 483 Харківська область — 1 595 Херсонська область — 183 Хмельницька область — 560 Чернівецька область — 4 013 Черкаська область — 562 Чернігівська область — 427
safonovstanislav написав: В Днепре уже даже многие продавцы забили на этот коронавирусный фэйк и ношение масок. Официанты в общепите тоже перестают носить маски. Хотя бы город указывайте, где люди ещё верят в эпидемию.
чим їм ті маски заважають?
Поработайте 8-10 часов в маске (пусть даже самой легкой, даже меняя каждые 2 часа), тогда не будете задавать такие вопросы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Елена Зеленская госпитализирована с коронавирусом. Первой леди диагностировали двухстороннюю пневмонию. Врачи оценивают течение её болезни как среднетяжёлое. Состояние жены Президента стабильное. Тесты президента и детей остаются отрицательными.
Я честно говоря думал, что дурят с ее болезнью. Но похоже тут не обманули.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.