zРадио написав:FDA исключила гидроксихлорохин из программы лечения COVID, отозвав ранее выданную в экстренном порядке лицензию. Мои "поздравления" добровольным подопытным - обычно за это платят вам, а тут получилось наоборот...
freeze написав:Я честно говоря думал, что дурят с ее болезнью. Но похоже тут не обманули.
Как то быстро ее пневмония пробрала... ведь диагноз ей поставили 12го числа, за четыре дня уже пневмония, уверен что если бы были подозрения 12го ей бы сделали все снимки.. итого за 4ре дня пневмония, тут некоторые тесты ждут по 10 дней
Когда зе говорил. что хотел бы сам заразиться, он очередной раз показал свою депильность.Никто не знает, как тяжело и с какими последствиями пройдёт болезнь.И такое сказать это бред, типа и сдохнуть не против.С женой узнаем позже, но не исключаю шуры муры.
Пенсионер написав:В мире ежегодно по разным причинам умирает 58 млн. человек. Ну добавится в этом году один млн. от короновируса. Это не есть глобальная проблема, угрожающая человечеству.
Причем здесь слово Эпидемия к ДТП или инфарктам ? Слово Эпидемия относится к инфекционным заболеваниям. На сегодня это инфекционное заболевание N 1 по смертности.
Пенсионер написав:Испанка за два года унесла 50 млн. человек. Потом затухла сама собой без всяких прививок.
И что предлагаете, повторить путь сто летней давности ? Готовы внести своих родственников в эти 50 миллионов, или предпочитаете, чтобы в 50 миллионов вошли другие
А чего тут все так боятся слово Эпидемия Как кролики мыши. Это просто слово, описывающее некую ситуацию. Эпидемия ВИЧ вам как-то мешает жить ?
Как то ЛАД написал, мол Костя его понял, было смешно.В этой теме никто никого из противоборствующих групп не поймёт никогда.И что то доказать невозможно.Все факты игнорируются и перекручиваются.По причине. что выше фактов стоит нечто другое.Для местной группы это их нищенская бедность.Некоторые из них её скрывают. некоторые в открытую заявляют. что им не на что существовать в условиях карантина.Дошли до того. что в открытую пренебрегают миллионами жертв.Конечно же и я уже не стесняясь пожелаю им попасть в число жертв в самую первую очередь.Это будет единственный способ для них понять, что оно есть.Иначе не получится, т к за деньги они и мать родную продадут.К сожалению в стране довели людей до такого плачевного материального состояния. которое потянуло за собой не лучшее моральное.
zРадио написав:FDA исключила гидроксихлорохин из программы лечения COVID, отозвав ранее выданную в экстренном порядке лицензию. Мои "поздравления" добровольным подопытным - обычно за это платят вам, а тут получилось наоборот...
safonovstanislav написав: В Днепре уже даже многие продавцы забили на этот коронавирусный фэйк и ношение масок. Официанты в общепите тоже перестают носить маски. Хотя бы город указывайте, где люди ещё верят в эпидемию.
чим їм ті маски заважають?
Поработайте 8-10 часов в маске (пусть даже самой легкой, даже меняя каждые 2 часа), тогда не будете задавать такие вопросы.
так можна ж не працювати, якщо шось не влаштовує нехай вдома сидять. ж певні правила і вимоги - будьте ласкаві, виконуйте. навколо вас люди. комусь он 50 км/год в місті надто мало - так що, може нехай 100-150 літає?