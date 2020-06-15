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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1401140214031404

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 234
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:14

  zРадио написав:FDA исключила гидроксихлорохин из программы лечения COVID, отозвав ранее выданную в экстренном порядке лицензию. Мои "поздравления" добровольным подопытным - обычно за это платят вам, а тут получилось наоборот...

https://www.theverge.com/2020/6/15/2129 ... rump-barda

за 10 ярдов баксов бигфарма из гoвнa сделает конфетку, а из конфетки гoвнo...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:17

  st512 написав:
  freeze написав:Я честно говоря думал, что дурят с ее болезнью. Но похоже тут не обманули.

Как то быстро ее пневмония пробрала... ведь диагноз ей поставили 12го числа, за четыре дня уже пневмония, уверен что если бы были подозрения 12го ей бы сделали все снимки.. итого за 4ре дня пневмония, тут некоторые тесты ждут по 10 дней

Когда зе говорил. что хотел бы сам заразиться, он очередной раз показал свою депильность.Никто не знает, как тяжело и с какими последствиями пройдёт болезнь.И такое сказать это бред, типа и сдохнуть не против.С женой узнаем позже, но не исключаю шуры муры.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:24

  freeze написав:
  Пенсионер написав:В мире ежегодно по разным причинам умирает 58 млн. человек. Ну добавится в этом году один млн. от короновируса. Это не есть глобальная проблема, угрожающая человечеству.


Причем здесь слово Эпидемия к ДТП или инфарктам ? Слово Эпидемия относится к инфекционным заболеваниям. На сегодня это инфекционное заболевание N 1 по смертности.

  Пенсионер написав:Испанка за два года унесла 50 млн. человек. Потом затухла сама собой без всяких прививок.

И что предлагаете, повторить путь сто летней давности ? Готовы внести своих родственников в эти 50 миллионов, или предпочитаете, чтобы в 50 миллионов вошли другие :mrgreen:


А чего тут все так боятся слово Эпидемия :mrgreen: Как кролики мыши.
Это просто слово, описывающее некую ситуацию. Эпидемия ВИЧ вам как-то мешает жить ?


Как то ЛАД написал, мол Костя его понял, было смешно.В этой теме никто никого из противоборствующих групп не поймёт никогда.И что то доказать невозможно.Все факты игнорируются и перекручиваются.По причине. что выше фактов стоит нечто другое.Для местной группы это их нищенская бедность.Некоторые из них её скрывают. некоторые в открытую заявляют. что им не на что существовать в условиях карантина.Дошли до того. что в открытую пренебрегают миллионами жертв.Конечно же и я уже не стесняясь пожелаю им попасть в число жертв в самую первую очередь.Это будет единственный способ для них понять, что оно есть.Иначе не получится, т к за деньги они и мать родную продадут.К сожалению в стране довели людей до такого плачевного материального состояния. которое потянуло за собой не лучшее моральное.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:51

  edvardd написав:
  zРадио написав:FDA исключила гидроксихлорохин из программы лечения COVID, отозвав ранее выданную в экстренном порядке лицензию. Мои "поздравления" добровольным подопытным - обычно за это платят вам, а тут получилось наоборот...

https://www.theverge.com/2020/6/15/2129 ... rump-barda

за 10 ярдов баксов бигфарма из гoвнa сделает конфетку, а из конфетки гoвнo...
и тока эдвард скажет вам правду
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:По поводу испанки. Она возникла после войны на фоне депрессии,стресса и плохого питания.
не вяжется. Основной источник заражения - Испания - в 1 МВ не участвовала.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:27

  Starikan написав:
  wild.tomcat написав:
  safonovstanislav написав: В Днепре уже даже многие продавцы забили на этот коронавирусный фэйк и ношение масок. Официанты в общепите тоже перестают носить маски. Хотя бы город указывайте, где люди ещё верят в эпидемию.
чим їм ті маски заважають?

Поработайте 8-10 часов в маске (пусть даже самой легкой, даже меняя каждые 2 часа), тогда не будете задавать такие вопросы.


так можна ж не працювати, якщо шось не влаштовує :wink: нехай вдома сидять. ж певні правила і вимоги - будьте ласкаві, виконуйте. навколо вас люди. комусь он 50 км/год в місті надто мало - так що, може нехай 100-150 літає?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:По поводу испанки. Она возникла после войны на фоне депрессии,стресса и плохого питания.


Хм... в сучасних умовах депресія, стрес і погане харчавання є прямим наслідком сидіння на карантині. Цікаво, що тепер на фоні цього виникне?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:44

  st512 написав:
  yama написав:так что вся эта статистика с лагом\задержкой в 5-10 дней

интересно, как ведет себя человек который с симптомами ждет 10 дней результат.. если он просто покашливает, то соблюдает ли он режим самоизоляции? Вопрос скорее риторический...
тут много страниц назад писали что из больницы выписывают только после двух негативных проб ПЦР подряд между которыми должно пройти минимум 10 дней .
Так что представьте другую ситуацию пациент типа положительный по самочувствию супер ! здоров делают ПЦР ждет 10 дней в больнице результата опа ... ПЦР положительный еще 10 дней ждет до следующего ПЦР ждет результатов ПЦР 10 дней потом УРА ПЦР отрицательный ждем еще 10 дней новый ПЦР и когда второй негативный - можно домой сколько насчитали 40 дней ? и еще болел допустим 15 дней итого ДВА месяца практически здоровый и не заразный ( а безсимптомные и тем более вызоровешие почти не заразны) ждал 60 дней в больнице
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:ждал 60 дней в больнице

и для каждого такого, по логике, нужен отдельный бокс-палата, иначе сосед может заразить или он соседа... я не представляю как с такой скоростью тестирования там вообще функционируют стационары.
  yama написав:тут много страниц назад писали что из больницы выписывают только после двух негативных проб ПЦР подряд между которыми должно пройти минимум 10 дней .

Сейчас выписывают после одного отрицательного... но даже десять дней пребывания в больнице.. что там с питанием, а сейчас лето - жара.

Интересно, есть ли очередь в других странах.
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