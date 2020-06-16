Додано: Вів 16 чер, 2020 11:24

freeze написав: Пенсионер написав: В мире ежегодно по разным причинам умирает 58 млн. человек. Ну добавится в этом году один млн. от короновируса. Это не есть глобальная проблема, угрожающая человечеству. В мире ежегодно по разным причинам умирает 58 млн. человек. Ну добавится в этом году один млн. от короновируса. Это не есть глобальная проблема, угрожающая человечеству.



Причем здесь слово Эпидемия к ДТП или инфарктам ? Слово Эпидемия относится к инфекционным заболеваниям. На сегодня это инфекционное заболевание N 1 по смертности.



Пенсионер написав: Испанка за два года унесла 50 млн. человек. Потом затухла сама собой без всяких прививок. Испанка за два года унесла 50 млн. человек. Потом затухла сама собой без всяких прививок.

И что предлагаете, повторить путь сто летней давности ? Готовы внести своих родственников в эти 50 миллионов, или предпочитаете, чтобы в 50 миллионов вошли другие





А чего тут все так боятся слово Эпидемия Как кролики мыши.

Это просто слово, описывающее некую ситуацию. Эпидемия ВИЧ вам как-то мешает жить ? Причем здесь слово Эпидемия к ДТП или инфарктам ? Слово Эпидемия относится к инфекционным заболеваниям. На сегодня это инфекционное заболевание N 1 по смертности.И что предлагаете, повторить путь сто летней давности ? Готовы внести своих родственников в эти 50 миллионов, или предпочитаете, чтобы в 50 миллионов вошли другиеА чего тут все так боятся слово ЭпидемияКак кролики мыши.Это просто слово, описывающее некую ситуацию. Эпидемия ВИЧ вам как-то мешает жить ?

Как то ЛАД написал, мол Костя его понял, было смешно.В этой теме никто никого из противоборствующих групп не поймёт никогда.И что то доказать невозможно.Все факты игнорируются и перекручиваются.По причине. что выше фактов стоит нечто другое.Для местной группы это их нищенская бедность.Некоторые из них её скрывают. некоторые в открытую заявляют. что им не на что существовать в условиях карантина.Дошли до того. что в открытую пренебрегают миллионами жертв.Конечно же и я уже не стесняясь пожелаю им попасть в число жертв в самую первую очередь.Это будет единственный способ для них понять, что оно есть.Иначе не получится, т к за деньги они и мать родную продадут.К сожалению в стране довели людей до такого плачевного материального состояния. которое потянуло за собой не лучшее моральное.