пришла пора Джонсона объявить очередное чудесное гениальное лечение Ковида - загадочный дексаметазон.
зы интересно, сколько займет времени опровержение?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
пришла пора Джонсона объявить очередное чудесное гениальное лечение Ковида - загадочный дексаметазон.
зы интересно, сколько займет времени опровержение?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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