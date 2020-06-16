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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1402140314041405

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 234
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

пришла пора Джонсона объявить очередное чудесное гениальное лечение Ковида - загадочный дексаметазон.

зы интересно, сколько займет времени опровержение?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Председатель парламента Казахстана Нигматулин заразился коронавирусом.
Президент Гондураса и его жена заболели коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:09

Львівська область плюс 155,тести 558,з них 481 взяті напередодні
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 33 234
Нових - 758
Одужало - 14 943
Загинуло - 943
Підозри - 74 653

Вінницька область — 1 500
Волинська область — 1 554
Дніпропетровська область — 1 012
Донецька область — 338
Житомирська область — 1 147
Закарпатська область — 1 808
Запорізька область — 538
Івано-Франківська область — 1 849
Кіровоградська область — 592
м. Київ — 4 026
Київська область — 2 078
Львівська область — 3 227
Луганська область — 66
Миколаївська область — 323
Одеська область — 1 158
Полтавська область — 281
Рівненська область — 2 499
Сумська область — 230
Тернопільська область — 1 510
Харківська область — 1 652
Херсонська область — 183
Хмельницька область — 577
Чернівецька область — 4 082
Черкаська область — 564
Чернігівська область — 440
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня антирекорд по заболевшим (+758) и умершим (+31)!
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:42

  varlo написав:Сегодня антирекорд по заболевшим (+758) и умершим (+31)!


Вообще день на редкость удачный для коронавируса.

+ 142 557 человек за сутки в мире, абсолютный максимум за время пандемии.

Чем жарче, тем больше заболевших, особенно в тропиках и субтропиках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:44

  Кучинелли написав:
Да слава Богу, что кому нужно купят и применят её.А тыбилы типа тебя с молдаванином будут дальше языками чесать.А ещё лучше шоб вас и прихватил этот ковид раз вы так в него не верите.
ПС у меня есть дальний родственник. около 30 лет, тяжело переболел, лечился около месяца.вся их семья в трансе.Подробностей особых не расспрашивал. говорят уже дома и тесты остальных отрицательные.Но ему досталось сильно.Я в шоке от тутешних Сафроновых и остальных циников, кот пох чужое здоровье и жизнь.

Переболели знакомые. Из того, что знаю:
Первым симптом - полная потеря вкуса. Дочь за 50 и отец за 70 после инсульта. Дочь лечилась дома выписанным курсом лечения - старшая медсестра и хрен выплат... Отец в стационаре. Курс лечения составил 29 тыс.
Обоих хрен включили в статистику.
У обоих до сих пор отдышка.
Остальная часть многочисленной их семьи не заразилась хоть и очень тесно общаются.

Как такое возможно, что при таком сверхтесном общении (спят, кушают и т.д.) заразилась только двое из 7???
А со сколькими общались менее тесно ... и никто не заразился.

Имхо. Официальная статистика по зараженности вообще далека от реальности.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Дочь лечилась дома выписанным курсом лечения - старшая медсестра и хрен выплат... Отец в стационаре. Курс лечения составил 29 тыс.

если не секрет, названия препаратов можете рассказать. Интересно на что 29к ушло.
  detroytred написав:Остальная часть многочисленной их семьи не заразилась хоть и очень тесно общаются.

Тесты делали им? может безсимптомно перенесли
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