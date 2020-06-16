пришла пора Джонсона объявить очередное чудесное гениальное лечение Ковида - загадочный дексаметазон.
зы интересно, сколько займет времени опровержение?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
пришла пора Джонсона объявить очередное чудесное гениальное лечение Ковида - загадочный дексаметазон.
зы интересно, сколько займет времени опровержение?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Председатель парламента Казахстана Нигматулин заразился коронавирусом.
Президент Гондураса и его жена заболели коронавирусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 33 234
Нових - 758
Одужало - 14 943
Загинуло - 943
Підозри - 74 653
Вінницька область — 1 500
Волинська область — 1 554
Дніпропетровська область — 1 012
Донецька область — 338
Житомирська область — 1 147
Закарпатська область — 1 808
Запорізька область — 538
Івано-Франківська область — 1 849
Кіровоградська область — 592
м. Київ — 4 026
Київська область — 2 078
Львівська область — 3 227
Луганська область — 66
Миколаївська область — 323
Одеська область — 1 158
Полтавська область — 281
Рівненська область — 2 499
Сумська область — 230
Тернопільська область — 1 510
Харківська область — 1 652
Херсонська область — 183
Хмельницька область — 577
Чернівецька область — 4 082
Черкаська область — 564
Чернігівська область — 440
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сегодня антирекорд по заболевшим (+758) и умершим (+31)!
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:42
Вообще день на редкость удачный для коронавируса.
+ 142 557 человек за сутки в мире, абсолютный максимум за время пандемии.
Чем жарче, тем больше заболевших, особенно в тропиках и субтропиках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:44
Переболели знакомые. Из того, что знаю:
Первым симптом - полная потеря вкуса. Дочь за 50 и отец за 70 после инсульта. Дочь лечилась дома выписанным курсом лечения - старшая медсестра и хрен выплат... Отец в стационаре. Курс лечения составил 29 тыс.
Обоих хрен включили в статистику.
У обоих до сих пор отдышка.
Остальная часть многочисленной их семьи не заразилась хоть и очень тесно общаются.
Как такое возможно, что при таком сверхтесном общении (спят, кушают и т.д.) заразилась только двое из 7???
А со сколькими общались менее тесно ... и никто не заразился.
Имхо. Официальная статистика по зараженности вообще далека от реальности.
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
если не секрет, названия препаратов можете рассказать. Интересно на что 29к ушло.
Тесты делали им? может безсимптомно перенесли
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