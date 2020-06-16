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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1403140414051406

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 234
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
моз

https://www.youtube.com/watch?v=o1f_w6Hotlg
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:53

  yama написав:
️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
моз

https://www.youtube.com/watch?v=o1f_w6Hotlg



100500 мильярдов гривен хватит? :)

Вспоминается "тамифлю", и закупка вакцины от "свинячего гриппа" в Германии, которую потом утилизировали :)

Копрономика в действии
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:47

Re: вспыхнуло и забыли..

  freeze написав:В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин.

А как дела со спалахом вируса в общежитии в Вишневом возле Киева?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:51

  sal написав:
  freeze написав:В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин.

А как дела со спалахом вируса в общежитии в Вишневом возле Киева?

Вишнёвого уже нет...


:)
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