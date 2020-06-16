Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:46
️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
моз
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yama
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:53
yama написав:
️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
моз
https://www.youtube.com/watch?v=o1f_w6Hotlg
100500 мильярдов гривен хватит?
Вспоминается "тамифлю", и закупка вакцины от "свинячего гриппа" в Германии, которую потом утилизировали
Копрономика в действии
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:47
freeze написав:
В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин.
А как дела со спалахом вируса в общежитии в Вишневом возле Киева?
sal
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:51
sal написав: freeze написав:
В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин.
А как дела со спалахом вируса в общежитии в Вишневом возле Киева?
Вишнёвого уже нет...
Украина - богатая страна!
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