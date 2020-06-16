️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
Uppi написав:Слово Эпидемия никто не боится . Просто для его употребления нужны конкретные пороговые цифры . Вы их знаете ?
Вы в курсе, что как считать эпидемический порог и есть ли эпидемия какая-то в стране определяется соответствующими министерствами здравооохранения стран. Поэтому если минздрав подаёт какие-то рекомендации кабмину с мотивировкой - Эпидемия, значит это так и есть, потому что Минздрав самолично и решает началась ли эпидемия или нет.
Но само слово Эпидемия это просто термин, он не накладывает особых ограничений на жизнь людей, сейчас объявлена эпидемия ВИЧ, например, и что ?
Ограничения накладывает решением Кабмина согласно Закону о противодействии инфекционным заболеваниям, там могут быть совершенно различные реакции, от минимальнейших, почти незаметных до общего карантина. Причем согласно Закона Кабмин может прореагировать и не на эпидемию с каким-то порогом, который вас беспокоит, а просто - дословно с Закона - в ответ на вспышку заболевания.
Специалист с дипломом знает разницу между вспышкой и эпидемией ?
Признаки фейко-д е м и и, фейко-э п и д е м и и . 1- повышенное внимание СМИ 2- флешьмобы , хлопание в ладоши , бигбоарды с "ДЯКУЮ" 3- чихорда со статистическими данными 4- отсутствие четких определений порога количества заболевших 5- возникновение термина "зараженный" 6- болеют знаменитости , но не умирают 7- запреты на поддавание сомнению что это такое 8- все ждут вакцины и уже приготовились тратить бюджетные деньги 9- постоянный вброс каких то цифр о зараженных 10- перекапывание дорог к карантинным городам и показ этого по телевизору 11- самолеты летают между странами , нет запрета 12- заробитчане приезжают в страну без необходимого карантина 13- удаление с Ю ТУБА роликов специалистов 14- истерия по Ю ТУБУ мы все умрем носите маски и сидите дома а я медсетра работаю за еду приехала с родины в другую страну и только клятва гиппократа держит меня на рабочем месте 15- обещание 2-й 3-й волны если не будете нас слушаться
Американские молекулярные биологи выяснили, что опасная мутация SARS-CoV-2 заражает человека вирусом от 2,5 до 8 раз быстрее. Она характерна более чем для половины изученных штаммов вируса. Новый изолят SARS-CoV-2 несет точечную мутацию в белке D614G и уже быстро превзошел другие по распространенности.