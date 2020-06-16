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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14041405140614071408>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 235
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
39
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
моз

https://www.youtube.com/watch?v=o1f_w6Hotlg
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:53

  yama написав:
️ Президент України доручив Міністерству зовнішніх справ України та віце-прем’єру з європейської та євроатлантичної інтеграції терміново розпочати переговори щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
моз

https://www.youtube.com/watch?v=o1f_w6Hotlg



100500 мильярдов гривен хватит? :)

Вспоминается "тамифлю", и закупка вакцины от "свинячего гриппа" в Германии, которую потом утилизировали :)

Копрономика в действии
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:47

Re: вспыхнуло и забыли..

  freeze написав:В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин.

А как дела со спалахом вируса в общежитии в Вишневом возле Киева?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:51

  sal написав:
  freeze написав:В Україні спалах коронавірусу у дитсадку у Броварах, місто можуть повернути на жорсткий карантин.

А как дела со спалахом вируса в общежитии в Вишневом возле Киева?

Вишнёвого уже нет...


:)
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  sal написав:А как дела со спалахом вируса в общежитии в Вишневом возле Киева?

пару недель назад по радио передали что там все выздоровили и карантин сняли
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну если уже ВОЗ углядело прорыв...
"У ВООЗ повідомили про "науковий прорив" у лікуванні COVID-19"
https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/17/241353/
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:09

  freeze написав:
  Uppi написав:Слово Эпидемия никто не боится . Просто для его употребления нужны конкретные пороговые цифры . Вы их знаете ?


Вы в курсе, что как считать эпидемический порог и есть ли эпидемия какая-то в стране определяется соответствующими министерствами здравооохранения стран. Поэтому если минздрав подаёт какие-то рекомендации кабмину с мотивировкой - Эпидемия, значит это так и есть, потому что Минздрав самолично и решает началась ли эпидемия или нет.

Но само слово Эпидемия это просто термин, он не накладывает особых ограничений на жизнь людей, сейчас объявлена эпидемия ВИЧ, например, и что ?

Ограничения накладывает решением Кабмина согласно Закону о противодействии инфекционным заболеваниям, там могут быть совершенно различные реакции, от минимальнейших, почти незаметных до общего карантина.
Причем согласно Закона Кабмин может прореагировать и не на эпидемию с каким-то порогом, который вас беспокоит, а просто - дословно с Закона - в ответ на вспышку заболевания.

Специалист с дипломом знает разницу между вспышкой и эпидемией ?

Признаки фейко-д е м и и, фейко-э п и д е м и и .
1- повышенное внимание СМИ
2- флешьмобы , хлопание в ладоши , бигбоарды с "ДЯКУЮ"
3- чихорда со статистическими данными
4- отсутствие четких определений порога количества заболевших
5- возникновение термина "зараженный"
6- болеют знаменитости , но не умирают
7- запреты на поддавание сомнению что это такое
8- все ждут вакцины и уже приготовились тратить бюджетные деньги
9- постоянный вброс каких то цифр о зараженных
10- перекапывание дорог к карантинным городам и показ этого по телевизору
11- самолеты летают между странами , нет запрета
12- заробитчане приезжают в страну без необходимого карантина
13- удаление с Ю ТУБА роликов специалистов
14- истерия по Ю ТУБУ мы все умрем носите маски и сидите дома а я медсетра работаю за еду приехала с родины в другую страну и только клятва гиппократа держит меня на рабочем месте
15- обещание 2-й 3-й волны если не будете нас слушаться

Критерии описаны и очень что то напоминают .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:19

  Uppi написав:Специалист с дипломом знает разницу между вспышкой и эпидемией ?


Ко мне какие претензии ? Пишите в Раду, пусть разъясняют, что такое вспышка :mrgreen:

Я подозреваю, что это что-то плохое )))

А противники рептилоидов знают, что такое вспышка ? :lol:

То есть вы вспышки не боитесь, а слово эпидемия внушает вам ужас, вы ПТУ заканчивали ? :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:32

  freeze написав:
  Uppi написав:Специалист с дипломом знает разницу между вспышкой и эпидемией ?


Ко мне какие претензии ? Пишите в Раду, пусть разъясняют, что такое вспышка :mrgreen:

Я подозреваю, что это что-то плохое )))

А противники рептилоидов знают, что такое вспышка ? :lol:

То есть вы вспышки не боитесь, а слово эпидемия внушает вам ужас, вы ПТУ заканчивали ? :lol:

Противники рептилоидов знают, а Вы нет и всё потому что ролики из Ютуба специалистов удалили...
Рептилоиды таки поработали с Фейсбуком и Ютубом, молодцы )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:36

Американские молекулярные биологи выяснили, что опасная мутация SARS-CoV-2 заражает человека вирусом от 2,5 до 8 раз быстрее. Она характерна более чем для половины изученных штаммов вируса. Новый изолят SARS-CoV-2 несет точечную мутацию в белке D614G и уже быстро превзошел другие по распространенности.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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