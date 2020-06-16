Додано: Сер 17 чер, 2020 12:09

freeze написав: Uppi написав: Слово Эпидемия никто не боится . Просто для его употребления нужны конкретные пороговые цифры . Вы их знаете ? Слово Эпидемия никто не боится . Просто для его употребления нужны конкретные пороговые цифры . Вы их знаете ?



Вы в курсе, что как считать эпидемический порог и есть ли эпидемия какая-то в стране определяется соответствующими министерствами здравооохранения стран. Поэтому если минздрав подаёт какие-то рекомендации кабмину с мотивировкой - Эпидемия, значит это так и есть, потому что Минздрав самолично и решает началась ли эпидемия или нет.



Но само слово Эпидемия это просто термин, он не накладывает особых ограничений на жизнь людей, сейчас объявлена эпидемия ВИЧ, например, и что ?



Ограничения накладывает решением Кабмина согласно Закону о противодействии инфекционным заболеваниям, там могут быть совершенно различные реакции, от минимальнейших, почти незаметных до общего карантина.

Причем согласно Закона Кабмин может прореагировать и не на эпидемию с каким-то порогом, который вас беспокоит, а просто - дословно с Закона - в ответ на вспышку заболевания. Вы в курсе, что как считать эпидемический порог и есть ли эпидемия какая-то в стране определяется соответствующими министерствами здравооохранения стран. Поэтому если минздрав подаёт какие-то рекомендации кабмину с мотивировкой - Эпидемия, значит это так и есть, потому что Минздрав самолично и решает началась ли эпидемия или нет.Но само слово Эпидемия это просто термин, он не накладывает особых ограничений на жизнь людей, сейчас объявлена эпидемия ВИЧ, например, и что ?Ограничения накладывает решением Кабмина согласно Закону о противодействии инфекционным заболеваниям, там могут быть совершенно различные реакции, от минимальнейших, почти незаметных до общего карантина.Причем согласно Закона Кабмин может прореагировать и не на эпидемию с каким-то порогом, который вас беспокоит, а просто - дословно с Закона - в ответ на вспышку заболевания.

Специалист с дипломом знает разницу между вспышкой и эпидемией ?Признаки фейко-д е м и и, фейко-э п и д е м и и .1- повышенное внимание СМИ2- флешьмобы , хлопание в ладоши , бигбоарды с "ДЯКУЮ"3- чихорда со статистическими данными4- отсутствие четких определений порога количества заболевших5- возникновение термина "зараженный"6- болеют знаменитости , но не умирают7- запреты на поддавание сомнению что это такое8- все ждут вакцины и уже приготовились тратить бюджетные деньги9- постоянный вброс каких то цифр о зараженных10- перекапывание дорог к карантинным городам и показ этого по телевизору11- самолеты летают между странами , нет запрета12- заробитчане приезжают в страну без необходимого карантина13- удаление с Ю ТУБА роликов специалистов14- истерия по Ю ТУБУ мы все умрем носите маски и сидите дома а я медсетра работаю за еду приехала с родины в другую страну и только клятва гиппократа держит меня на рабочем месте15- обещание 2-й 3-й волны если не будете нас слушатьсяКритерии описаны и очень что то напоминают .