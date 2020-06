Додано: Сер 17 чер, 2020 12:37

1000 к концу недели - быть или не быть? that is the question



вчерась написали про обновление мнения об основных путях заражения. и, о шок, это не грязные руки, а дыхание и сопли зараженных



в общем единственных эффективный путь - это повальное ношение масок в любом помещении или ограниченном пространстве, так коэффициент передачи падает ниже 1 и эпидемия идет на спад



но нашим людям этого понять не дано, а правительство не способно инфорсить. поэтому после 1000 заболевших в день следующая веха - 50 умерших в день. думаю, дойдем к ней к середине июля. к сожалению

